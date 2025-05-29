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بوتين: عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتطور وتم إنشاء سوق مشتركة
بوتين: عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتطور وتم إنشاء سوق مشتركة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتطور بشكل ديناميكي ومثمر وتم إنشاء سوق مشتركة. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T06:12+0000
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وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين بمناسبة يوم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتطور بشكل ديناميكي ومثمر، وقد أنشئت سوق مشتركة تضمن حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة".وأضاف: "يجري العمل على مواءمة الأنظمة القانونية الوطنية في أهم المجالات، ويجري تنفيذ مشاريع اقتصادية ومشاريع بنية تحتية مشتركة بنجاح".وهنأ بوتين قادة بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا بيوم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونشرت التهاني على موقع الكرملين الإلكتروني، وجاء في البيان:وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن الدول ستواصل بناء تعاون متعدد الأطراف بناء لضمان الرخاء والاستقرار في الفضاء الأوراسي.وأضاف الرئيس في ختام تهنئته "أتمنى لكم الصحة والنجاح، ولجميع مواطنيكم السعادة والرخاء". بوتين: اجتماع الممثلين المعنيين بالأمن في موسكو يسهم بتطوير عالم أكثر أمانادول "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون تعمل على تشكيل طرق نقل لوجستية جديدة
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https://sarabic.ae/20240726/روسيا-وآسيان-تتفقان-على-تطوير-التعاون-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومنظمة-شنغهاي-1091141475.html
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بوتين: عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتطور وتم إنشاء سوق مشتركة

06:12 GMT 29.05.2025 (تم التحديث: 07:05 GMT 29.05.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتطور بشكل ديناميكي ومثمر وتم إنشاء سوق مشتركة.
وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين بمناسبة يوم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتطور بشكل ديناميكي ومثمر، وقد أنشئت سوق مشتركة تضمن حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة".
وأضاف: "يجري العمل على مواءمة الأنظمة القانونية الوطنية في أهم المجالات، ويجري تنفيذ مشاريع اقتصادية ومشاريع بنية تحتية مشتركة بنجاح".
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وهنأ بوتين قادة بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا بيوم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونشرت التهاني على موقع الكرملين الإلكتروني، وجاء في البيان:
"أرجو منكم قبول تهنئتي القلبية بمناسبة يوم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. تتطور عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشكل ديناميكي ومثمر للغاية: فقد أنشئت سوق مشتركة تضمن حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة، ويجري العمل على مواءمة أنظمة التنظيم القانوني الوطنية في أهم المجالات، ويجري تنفيذ مشاريع اقتصادية ومشاريع بنية تحتية مشتركة بنجاح".
فلاديمير بوتين
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وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن الدول ستواصل بناء تعاون متعدد الأطراف بناء لضمان الرخاء والاستقرار في الفضاء الأوراسي.
وأضاف الرئيس في ختام تهنئته "أتمنى لكم الصحة والنجاح، ولجميع مواطنيكم السعادة والرخاء".
بوتين: اجتماع الممثلين المعنيين بالأمن في موسكو يسهم بتطوير عالم أكثر أمانا
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