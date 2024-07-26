روسيا و"آسيان" تتفقان على تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع سلمان الفارسي، الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي"آسيان" على هامش قمة شرق آسيا الـ43 (آسيان) في جاكارتا، إندونيسيا
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
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اتفقت روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الجمعة، على أن يتم تطوير تعاون رابطة "آسيان"، مع كل من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية "آسيان" وروسيا الاتحادية أن "تعزيز التعاون العملي المحتمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين "آسيان" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وبين "آسيان" ومنظمة شنغهاي للتعاون".
وأكد البيان المشترك أن التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون، يمكن أن يقدم مساهمة إيجابية في التعاون الإقليمي. واتفقت روسيا و ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" على "تطوير التعاون البنّاء في الأمم المتحدة ومختلف الوكالات المتخصصة التابعة للمنظمة".
💬 بيان مشترك بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق اسيا “آسيان" :— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 26, 2024
🟠روسيا و"آسيان" تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد وغيرها من مجالات الاهتمام المشتركة
🟠العلاقات بين روسيا الاتحادية و"آسيان" خلال 30 عامًا تحولت إلى شراكة استراتيجية ذات منفعة متبادلة… pic.twitter.com/7kcxsZlFAh
ووفقا لبيان مشترك لوزراء خارجية الدول الأعضاء في "آسيان" وروسيا الاتحادية، فقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والأمن، والاقتصاد، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في البيان: "تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والعلمية والإدارية، بالإضافة إلى مجالات التعاون الأخرى حيث تتمتع "آسيان" وروسيا بالخبرة ذات الصلة، والمصالح المتبادلة، بما في ذلك التعاون البحري والحوار بين "آسيان" وروسيا بشأن قضايا أمن المعلومات".
وتابع البيان: "إننا نعمل على تعميق التعاون بين "آسيان" وروسيا في إطار الهياكل ذات الصلة التي تقودها "آسيان"، ولا سيما في قمة شرق آسيا، وفي المنتدى الإقليمي لـ"آسيان" ، وفي الاجتماعات في صيغة (اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في "آسيان" وشركائهم)، وكذلك في منصات، مثل المنتدى البحري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ومن خلال مشاركة نشطة وشاملة وكاملة ومتساوية وفعالة وبناءة، بهدف تعزيز مركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وفعالية هذه الآليات".
وأكد البيان أن العلاقات بين روسيا و"آسيان" تحولت على مدى الأعوام الثلاثين الماضية إلى شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة.
وشدد البيان على أن "العلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" تطورت على مدى السنوات الثلاثين الماضية إلى شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة، مدعومة بالحوار والتعاون التدريجي والشامل، وقد أدى انضمام روسيا إلى (معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا) إلى تعزيز موقفها. والمساهمة في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأشار البيان إلى أن الأطراف ستبذل جهودا مشتركة في إطار تعاون "آسيان" مع موسكو، بما في ذلك من أجل التنمية وفقا للبرامج والخطط المعتمدة سابقا.