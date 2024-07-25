https://sarabic.ae/20240725/لافروف-ينبغي-على-روسيا-والصين-التصدي-للتدخل-الخارجي-في-شؤون-جنوب-شرق-آسيا--1091120272.html

لافروف: ينبغي على روسيا والصين التصدي للتدخل الخارجي في شؤون جنوب شرق آسيا

لافروف: ينبغي على روسيا والصين التصدي للتدخل الخارجي في شؤون جنوب شرق آسيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أنه يتعين على روسيا والصين أن تعملا معاً لمواجهة تدخل القوى من خارج المنطقة... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T12:20+0000

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وأضاف لافروف على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا، أن "الروابط المتعددة الأطراف الأخرى مهمة أيضًا. ومن بينها، بالطبع، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والهيكل المتمحور حول آسيان برمته، لدينا موقف مشترك - يجب علينا أن نفعل كل شيء لمنع تدميرها، واليوم تحدثنا للتو عن هذا بالتفصيل، ومن المهم مواصلة هذا الحوار للتصدي بشكل مشترك لتدخل القوى من خارج المنطقة في شؤون جنوب شرق آسيا والمساهمة في الرفاهية والازدهار".ويقوم لافروف بزيارة لاوس في الفترة من 25 إلى 27 يوليو/ تموز الجاري، وقبل ذلك، عقد اجتماعات ثنائية مع زملائه من تيمور الشرقية وإندونيسيا وكمبوديا وبروناي ولاوس واجتماعًا ثلاثيًا بصيغة روسيا ولاوس والصين.

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