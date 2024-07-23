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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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https://sarabic.ae/20240723/لافروف-حماية-القيم-التقليدية-هي-إحدى-نقاط-قوة-روسيا-وهناك-أشخاص-فروا-من-أوروبا-إلينا-1091051947.html
لافروف: حماية القيم التقليدية هي إحدى نقاط قوة روسيا وهناك أشخاص فروا من أوروبا إلينا
لافروف: حماية القيم التقليدية هي إحدى نقاط قوة روسيا وهناك أشخاص فروا من أوروبا إلينا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن حماية القيم التقليدية هي إحدى نقاط قوة روسيا، وأن هناك أمثلة لأشخاص فروا من "هجوم المثليين" من... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T11:24+0000
2024-07-23T11:24+0000
العالم
روسيا
سيرغي لافروف
أخبار الاتحاد الأوروبي
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قال لافروف خلال اجتماع مع رؤساء المنظمات غير الحكومية الروسية: "سمعت أن هناك مبادرة لإنشاء منصة دولية لحماية القيم التقليدية. وهذه أيضًا نقطة قوتنا ".وأشار لافروف إلى أن كثيرين في الغرب يريدون الهروب من الدعاية العدوانية لمجتمع المثليين، موضحا:وتابع لافروف: "من الجهل التام بالعمليات التاريخية الطبيعية، ما أعطانا إياه الله، يفكر الكثيرون في المغادرة إلى روسيا، وهناك بالفعل مثل هذه الأمثلة، وأنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد منها، وسوف تتضاعف".يذكر أنه، في عام 2022، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أن الحكومة ستنشئ منصب سفير للترويج لحقوق المثليين في أنحاء العالم.أطباء إسرائيل يعارضون دعوة حلفاء نتنياهو لرفض علاج المثليينفرنسا تعين سفيرا للترويج لحقوق المثليين في العالم
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العالم, روسيا, سيرغي لافروف, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, سيرغي لافروف, أخبار الاتحاد الأوروبي

لافروف: حماية القيم التقليدية هي إحدى نقاط قوة روسيا وهناك أشخاص فروا من أوروبا إلينا

11:24 GMT 23.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن حماية القيم التقليدية هي إحدى نقاط قوة روسيا، وأن هناك أمثلة لأشخاص فروا من "هجوم المثليين" من أوروبا إلى روسيا، وسيكون هناك المزيد والمزيد من هذه الحالات.
قال لافروف خلال اجتماع مع رؤساء المنظمات غير الحكومية الروسية: "سمعت أن هناك مبادرة لإنشاء منصة دولية لحماية القيم التقليدية. وهذه أيضًا نقطة قوتنا ".
وأشار لافروف إلى أن كثيرين في الغرب يريدون الهروب من الدعاية العدوانية لمجتمع المثليين، موضحا:

"هنا ينتقل إيلون ماسك من كاليفورنيا إلى تكساس، لأن القيم النيوليبرالية في كاليفورنيا أصبحت خارج المخططات بالفعل، وهو ليس وحيدًا، حيث يرغب العديد من الأشخاص، بما في ذلك في أوروبا، في الهروب من هذا الهجوم الذي يشنه مجتمع المثليين".

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
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وتابع لافروف: "من الجهل التام بالعمليات التاريخية الطبيعية، ما أعطانا إياه الله، يفكر الكثيرون في المغادرة إلى روسيا، وهناك بالفعل مثل هذه الأمثلة، وأنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد منها، وسوف تتضاعف".
يذكر أنه، في عام 2022، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أن الحكومة ستنشئ منصب سفير للترويج لحقوق المثليين في أنحاء العالم.
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