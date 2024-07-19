لافروف خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية السورية: دمشق حليف موثوق وشريك مهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240719/لافروف-خلال-افتتاح-معرض-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للعلاقات-الروسية-السورية-دمشق-حليف-موثوق-وشريك-مهم--1090946182.html
لافروف خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية السورية: دمشق حليف موثوق وشريك مهم
لافروف خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية السورية: دمشق حليف موثوق وشريك مهم
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العلاقات الدبلوماسية الروسية السورية تأسست في 21 تموز/ يوليو 1944، في ذروة الحرب العالمية الثانية، مؤكدا مدى صعوبة... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T13:27+0000
2024-07-19T13:27+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088105377_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_238d8864a9f181e60dc829c88a41dee2.jpg
وأضاف لافروف، خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات بين روسيا وسوريا: "لقد تحدى "الغرب الجماعي"، بقيادة الولايات المتحدة، المسار الطبيعي للتاريخ، والعمليات المؤدية إلى تشكيل نظام عالمي أكثر استدامة وعدالة، حيث لن تكون هناك هيمنة، ولا ممارسات استعمارية جديدة، وستكون الدول قادرة على التعاون على أساس المساواة وتوازن المصالح، وأن روسيا وسوريا في طليعة النضال من أجل الحقيقة والعدالة في عالمنا".وأكد وزير الخارجية الروسي أن "سوريا هي حليفنا الموثوق الذي اختبر الزمن وشريك مهم على الساحة الدولية، وبفضل جهودنا المشتركة تمكنا من إطفاء بؤرة الإرهاب الدولي على الأراضي السورية".وتابع لافروف: "يتواصل الرئيسان، فلاديمير بوتين وبشار الأسد، بانتظام. كما تتفاعل إدارات السياسة الخارجية بشكل وثيق. وفي يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار من هذا العام، التقيت مرتين في موسكو مع زميلي وصديقي وزير الخارجية السوري فيصل مقداد".وأضاف: "هناك اهتمام متزايد باللغة الروسية في سوريا، نحن سعداء بذلك. حاليا، أكثر من 36 ألف تلميذ وطالب سوري يدرسون اللغة الروسية. سنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في تطوير هذا المجال من علاقاتنا التعليمية المتبادلة".واختتم لافروف: "أنا مقتنع بأن العلاقات بين روسيا وسوريا ستستمر في التطور تدريجياً، استناداً إلى الخبرة التاريخية الغنية وبروح الصداقة الطويلة الأمد بين بلداننا وشعوبنا".
https://sarabic.ae/20240714/وزير-الخارجية-التركي-ننتظر-من-روسيا-وإيران-والسعودية-القيام-بدور-بناء-بشأن-تطبيع-العلاقات-مع-سوريا--1090789662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088105377_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_6d62b43f439c11b5c8922b6e0a3b41f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم

لافروف خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية السورية: دمشق حليف موثوق وشريك مهم

13:27 GMT 19.07.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العلاقات الدبلوماسية الروسية السورية تأسست في 21 تموز/ يوليو 1944، في ذروة الحرب العالمية الثانية، مؤكدا مدى صعوبة الوقت الذي مر به البلدين والعالم أجمع، كما يمر اليوم مرة أخرى بأوقات عصيبة أخرى.
وأضاف لافروف، خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات بين روسيا وسوريا: "لقد تحدى "الغرب الجماعي"، بقيادة الولايات المتحدة، المسار الطبيعي للتاريخ، والعمليات المؤدية إلى تشكيل نظام عالمي أكثر استدامة وعدالة، حيث لن تكون هناك هيمنة، ولا ممارسات استعمارية جديدة، وستكون الدول قادرة على التعاون على أساس المساواة وتوازن المصالح، وأن روسيا وسوريا في طليعة النضال من أجل الحقيقة والعدالة في عالمنا".

وتابع: "نحن نقدر دعم دمشق الأساسي للعملية العسكرية الخاصة للدفاع عن الشعب الروسي واللغة والثقافة الروسية. وقد أعطت العملية زخما قويا لتعزيز الأسس المتعددة المراكز للحياة الدولية".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن "سوريا هي حليفنا الموثوق الذي اختبر الزمن وشريك مهم على الساحة الدولية، وبفضل جهودنا المشتركة تمكنا من إطفاء بؤرة الإرهاب الدولي على الأراضي السورية".
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
وزير الخارجية التركي: ننتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا
14 يوليو, 15:10 GMT
وتابع لافروف: "يتواصل الرئيسان، فلاديمير بوتين وبشار الأسد، بانتظام. كما تتفاعل إدارات السياسة الخارجية بشكل وثيق. وفي يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار من هذا العام، التقيت مرتين في موسكو مع زميلي وصديقي وزير الخارجية السوري فيصل مقداد".

وأشار لافروف إلى أنه "تجري اتصالات مكثفة على مستوى قياديتي وزراتي الدفاع ومن خلال الوزارات الخدمية والاقتصادية، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقع الرؤساء المشاركون في اللجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني اتفاقية حكومية دولية بشأن توسيع التعاون التجاري والاقتصادي".

وأضاف: "هناك اهتمام متزايد باللغة الروسية في سوريا، نحن سعداء بذلك. حاليا، أكثر من 36 ألف تلميذ وطالب سوري يدرسون اللغة الروسية. سنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في تطوير هذا المجال من علاقاتنا التعليمية المتبادلة".
واختتم لافروف: "أنا مقتنع بأن العلاقات بين روسيا وسوريا ستستمر في التطور تدريجياً، استناداً إلى الخبرة التاريخية الغنية وبروح الصداقة الطويلة الأمد بين بلداننا وشعوبنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يجري مشاورات لبحث إقالة وزير الدفاع13:10 GMTВоеннослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينيةأمس, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала