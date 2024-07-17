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لافروف: الغرب وضع نصب عينيه المضي قدما في تنفيذ خطة زيلينسكي بأي ثمن
لافروف: الغرب وضع نصب عينيه المضي قدما في تنفيذ خطة زيلينسكي بأي ثمن
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الغرب وضع نصب عينيه المضي قدمًا في تنفيذ ما يسمى بـ"خطة السلام"، التي وضعها فلاديمير زيلينسكي، والتي... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T17:37+0000
2024-07-17T18:40+0000
روسيا
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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، ردًا على سؤال حول إمكانية مشاركة روسيا في القمة الثانية حول الصراع الأوكراني، وتعليقا على نتائج المؤتمر الأخير في سويسرا: "الغرب اتخذ مسارا للمضي قدمًا بأي ثمن في ما يسمى بخطة زيلينسكي، والتي تمثل شكلا واضحا من الإنذار".وقال: "نحن مستعدون للمفاوضات، ولكن نظرا لتجربة من المحادثات والمشاورات مع الغرب والأوكرانيين، هذا الاتفاق، الذي آمل أن يتم التوصل إليه في مرحلة ما بشأن الأمن الأوروبي، وفي هذا السياق سيتم حل الأزمة الأوكرانية".وأضاف لافروف: "بالطبع سننظر بعناية شديدة في الصياغة وسنضع ضمانات في هذه الوثيقة بشأن التفسيرات غير المسؤولة وغير القابلة للتفاوض".وقال: "الشعور هو أنهم يريدون استفزازهم للتورط على نطاق واسع مع "حزب الله"، والغرض من هذا الاستفزاز، كما يرى المحللون، هو جذب الولايات المتحدة بشكل مباشر للمشاركة مع قواتها المسلحة في هذا الصراع".وأضاف الوزير الروسي: "آمل حقًا أن يفعل الغرب كل ما في وسعه حتى تظل مثل هذه الأفكار الاستفزازية، إذا كانت موجودة في القيادة الإسرائيلية، أفكارًا، أو الأفضل من ذلك، أن يتم نسيانها".وشدد لافروف على أن روسيا تفعل كل ما في وسعها من أجل "تهدئة هذا الوضع".وأشار لافروف إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدأت حرب العقوبات ضد روسيا، لكن رغم ذلك ظل الحوار قائما بين موسكو وواشنطن.وقال لافروف: "لقد بدأت حرب العقوبات خلال رئاسة ترامب، لقد بدأها أوباما (الرئيس الأمريكي الأسبق)، لكي نكون منصفين، لنفترض أنه في عهد ترامب، كان هناك المزيد من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، ولكن خلال تلك الفترة، كما قلت، بالفعل كان هناك حوار بيننا وبين واشنطن على أعلى مستوى، ولا يوجد مثل هذا الحوار الآن".وأكد لافروف أن موسكو وواشنطن تجريان محادثات من حين لآخر لكن لا تقدم يذكر.وأوضح لافروف أن ازدواجية المعايير لممثلي الأمم المتحدة تظهر في التعاطي مع الوضع في غزة وأوكرانيا.وأكد لافروف أن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اتهم على الفور روسيا بالحادث الذي لحق بمستشفى في كييف. وأشار لافروف إلى أن دوجاريك، لم يتمكن من إعطاء إجابة دقيقة حول منفذ الهجوم على المستشفى "المعمداني" بقطاع غزة.وأكد لافروف أنه يجب على الغرب أن يتوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وعندها فقط سينتهي الصراع.واشار لافروف إلى أن روسيا والولايات المتحدة أجرتا اتصالات "المسار الثاني" غير المعلن عنها عبر خط الخبراء وتمت مناقشة الأزمة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، أن قيام الولايات المتحدة بنقل الأسلحة إلى إسرائيل، يجعلها شريكا مباشرا في الصراع، كما هو الحال في الوضع بأوكرانيا.ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى ولاية نيويورك الأمريكية، للمشاركة في جلسات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.وقال مراسل "سبوتنيك"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل إلى نيويورك، حيث سيترأس يومي 16 و17 تموز/ يوليو الجاري، المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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https://sarabic.ae/20240716/بث-مباشر-لافروف-يترأس-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-فيديو---1090852549.html
https://sarabic.ae/20240707/لافروف-أوكرانيا-لم-تكن-لتقصف-سيفاستوبول-دون-مشاركة-مباشرة-من-واشنطن--1090565033.html
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روسيا
روسيا

لافروف: الغرب وضع نصب عينيه المضي قدما في تنفيذ خطة زيلينسكي بأي ثمن

17:37 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 18:40 GMT 17.07.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الغرب وضع نصب عينيه المضي قدمًا في تنفيذ ما يسمى بـ"خطة السلام"، التي وضعها فلاديمير زيلينسكي، والتي تتخذ شكل إنذار نهائي.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، ردًا على سؤال حول إمكانية مشاركة روسيا في القمة الثانية حول الصراع الأوكراني، وتعليقا على نتائج المؤتمر الأخير في سويسرا: "الغرب اتخذ مسارا للمضي قدمًا بأي ثمن في ما يسمى بخطة زيلينسكي، والتي تمثل شكلا واضحا من الإنذار".

وأكد لافروف أن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا والقضايا الأمنية في أوروبا.

وقال: "نحن مستعدون للمفاوضات، ولكن نظرا لتجربة من المحادثات والمشاورات مع الغرب والأوكرانيين، هذا الاتفاق، الذي آمل أن يتم التوصل إليه في مرحلة ما بشأن الأمن الأوروبي، وفي هذا السياق سيتم حل الأزمة الأوكرانية".
اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
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14:06 GMT
وأضاف لافروف: "بالطبع سننظر بعناية شديدة في الصياغة وسنضع ضمانات في هذه الوثيقة بشأن التفسيرات غير المسؤولة وغير القابلة للتفاوض".

نشعر بأن إسرائيل تريد توريط الولايات المتحدة في التصعيد مع إيران ونأمل أن يفعل الغرب ما بوسعه لنسيان الأفكار الاستفزازية.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وقال: "الشعور هو أنهم يريدون استفزازهم للتورط على نطاق واسع مع "حزب الله"، والغرض من هذا الاستفزاز، كما يرى المحللون، هو جذب الولايات المتحدة بشكل مباشر للمشاركة مع قواتها المسلحة في هذا الصراع".
وأضاف الوزير الروسي: "آمل حقًا أن يفعل الغرب كل ما في وسعه حتى تظل مثل هذه الأفكار الاستفزازية، إذا كانت موجودة في القيادة الإسرائيلية، أفكارًا، أو الأفضل من ذلك، أن يتم نسيانها".
وشدد لافروف على أن روسيا تفعل كل ما في وسعها من أجل "تهدئة هذا الوضع".
وأشار لافروف إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدأت حرب العقوبات ضد روسيا، لكن رغم ذلك ظل الحوار قائما بين موسكو وواشنطن.
لافروف يشارك في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التعاون المتعدد الأطراف في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
أمس, 14:07 GMT
وقال لافروف: "لقد بدأت حرب العقوبات خلال رئاسة ترامب، لقد بدأها أوباما (الرئيس الأمريكي الأسبق)، لكي نكون منصفين، لنفترض أنه في عهد ترامب، كان هناك المزيد من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، ولكن خلال تلك الفترة، كما قلت، بالفعل كان هناك حوار بيننا وبين واشنطن على أعلى مستوى، ولا يوجد مثل هذا الحوار الآن".
وأكد لافروف أن موسكو وواشنطن تجريان محادثات من حين لآخر لكن لا تقدم يذكر.

وأكد لافروف أن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الأمريكيون وإن عادت الدول الغربية إلى رشدها فإن موسكو جاهزة للحوار.

وأوضح لافروف أن ازدواجية المعايير لممثلي الأمم المتحدة تظهر في التعاطي مع الوضع في غزة وأوكرانيا.

المعايير المزدوجة واضحة تماما، هذا أمر مؤسف. هناك المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن النزاهة وحياد مسؤولي الأمم المتحدة. من غير المقبول أن يقوم الغرب الجماعي بخصخصة هياكل الأمم المتحدة لتحقيق مصالحه الخاصة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأكد لافروف أن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اتهم على الفور روسيا بالحادث الذي لحق بمستشفى في كييف.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
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لافروف: أوكرانيا لم تكن لتقصف سيفاستوبول دون مشاركة مباشرة من واشنطن
7 يوليو, 11:55 GMT
وأشار لافروف إلى أن دوجاريك، لم يتمكن من إعطاء إجابة دقيقة حول منفذ الهجوم على المستشفى "المعمداني" بقطاع غزة.
وأكد لافروف أنه يجب على الغرب أن يتوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وعندها فقط سينتهي الصراع.

يتوجب فقط التوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وسوف تتوقف الحرب، وسوف نبحث عن حل، ولكن يجب أن يأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، ليس فقط على الأرض ولكن أيضًا في الحياة العامة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
واشار لافروف إلى أن روسيا والولايات المتحدة أجرتا اتصالات "المسار الثاني" غير المعلن عنها عبر خط الخبراء وتمت مناقشة الأزمة الأوكرانية.

وقال: "سأخبركم بصدق، لقد أجرينا اتصالات غير معلنة مع الأمريكيين عبر خط الخبراء السياسيين، الذين يعرفون بعضهم بعضا ويفهمون سياسات حكوماتهم".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، أن قيام الولايات المتحدة بنقل الأسلحة إلى إسرائيل، يجعلها شريكا مباشرا في الصراع، كما هو الحال في الوضع بأوكرانيا.
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى ولاية نيويورك الأمريكية، للمشاركة في جلسات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل إلى نيويورك، حيث سيترأس يومي 16 و17 تموز/ يوليو الجاري، المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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