https://sarabic.ae/20240716/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-نيويورك-للمشاركة-في-فعاليات-الأمم-المتحدة-1090836751.html
وزير الخارجية الروسي يصل نيويورك للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة
وزير الخارجية الروسي يصل نيويورك للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأميركية، وذلك للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T01:13+0000
2024-07-16T01:13+0000
2024-07-16T01:14+0000
وزير الخارجية الروسي
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نيويورك - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى نيويورك حيث سيترأس يومي 16 و17 تموز/يوليو المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأشار إلى أن لافروف يعتزم المشاركة في مناقشة مفتوحة حول التعاون المتعدد الأطراف، وسيترأس يوم الأربعاء مناقشة وزارية مفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة لم تطلب اجتماعا بين لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال حضور الأول فعاليات في مقر الأمم المتحدة.وقال في تصريحات صحافية: 'لم تطلب الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية (الأميركي) أنتوني بلينكن خلال زيارة الوزير الروسي إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة'.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الوزير سيرغي لافروف سيشارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي حول التعاون المتعدد الأطراف وقضية الشرق الأوسط يومي 16 و17 تموز/يوليو."
https://sarabic.ae/20240530/وزير-الخارجية-الروسي-الاتفاقيات-بشأن-أوكرانيا-يجب-أن-تستند-إلى-مبدأ-الأمن-المتكافئ-1089331008.html
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وزير الخارجية الروسي, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الروسي, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الروسي يصل نيويورك للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة
01:13 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 01:14 GMT 16.07.2024)
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأميركية، وذلك للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة.
نيويورك - سبوتنيك
. وقال مراسل "سبوتنيك" إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى نيويورك حيث سيترأس يومي 16 و17 تموز/يوليو المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأشار إلى أن لافروف يعتزم المشاركة في مناقشة مفتوحة حول التعاون المتعدد الأطراف، وسيترأس يوم الأربعاء مناقشة وزارية مفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة لم تطلب اجتماعا بين لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال حضور الأول فعاليات في مقر الأمم المتحدة.
وقال في تصريحات صحافية: 'لم تطلب الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية (الأميركي) أنتوني بلينكن خلال زيارة الوزير الروسي إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة'.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الوزير سيرغي لافروف سيشارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي
حول التعاون المتعدد الأطراف وقضية الشرق الأوسط يومي 16 و17 تموز/يوليو."