https://sarabic.ae/20240716/بث-مباشر-لافروف-يترأس-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-فيديو---1090852549.html

بث مباشر.. لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو

بث مباشر.. لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو

سبوتنيك عربي

يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي تناقش موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من... 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T14:07+0000

2024-07-16T14:07+0000

2024-07-16T14:41+0000

العالم

روسيا

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ووصف لافروف قرار ألمانيا بالانصياع لواشنطن ووضع صواريخ أمريكية بعيدة المدى في البلاد بـ "المذل".وأضاف لافروف أن روسيا تدعو المهتمين بتجاوز الأزمة في أوكرانيا إلى الأخذ بالحسبان في مقترحاتهم حقوق الروس والأقليات.وقال: "نحث كل من يبدي اهتماما صادقا للتغلب على الأزمة في أوكرانيا على مراعاة القضية الرئيسية لحقوق الأقليات القومية في أي من مقترحاتهم. الجميع بلا استثناء".وأكد لافروف أن تسوية الأزمة الأوروبية الحالية يجب أن تكون مصحوبة بخطوات ملموسة لإزالة التهديدات التي تواجهها روسيا من الغرب.وأشار إلى أن شروط إحلال السلام المستدام في أوكرانيا حددها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وأوضح لافروف أن روسيا مستعدة لتحقيق توازن المصالح في حل الأزمة الأوكرانية.وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة.وقال مراسل "سبوتنيك": "إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى نيويورك حيث سيترأس يومي 16 و17 تموز/يوليو المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

https://sarabic.ae/20240716/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-نيويورك-للمشاركة-في-فعاليات-الأمم-المتحدة-1090836751.html

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لافروف يشارك في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول "التعاون المتعدد الأطراف" في نيويورك سبوتنيك عربي تنعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الأمن الدولي برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. موضوع الجلسة هو "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة". 2024-07-16T14:07+0000 true PT1S

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العالم, روسيا