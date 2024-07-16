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بث مباشر.. لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
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ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
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كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
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كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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بث مباشر.. لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
بث مباشر.. لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
سبوتنيك عربي
يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي تناقش موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T14:07+0000
2024-07-16T14:41+0000
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ووصف لافروف قرار ألمانيا بالانصياع لواشنطن ووضع صواريخ أمريكية بعيدة المدى في البلاد بـ "المذل".وأضاف لافروف أن روسيا تدعو المهتمين بتجاوز الأزمة في أوكرانيا إلى الأخذ بالحسبان في مقترحاتهم حقوق الروس والأقليات.وقال: "نحث كل من يبدي اهتماما صادقا للتغلب على الأزمة في أوكرانيا على مراعاة القضية الرئيسية لحقوق الأقليات القومية في أي من مقترحاتهم. الجميع بلا استثناء".وأكد لافروف أن تسوية الأزمة الأوروبية الحالية يجب أن تكون مصحوبة بخطوات ملموسة لإزالة التهديدات التي تواجهها روسيا من الغرب.وأشار إلى أن شروط إحلال السلام المستدام في أوكرانيا حددها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وأوضح لافروف أن روسيا مستعدة لتحقيق توازن المصالح في حل الأزمة الأوكرانية.وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة.وقال مراسل "سبوتنيك": "إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى نيويورك حيث سيترأس يومي 16 و17 تموز/يوليو المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
https://sarabic.ae/20240716/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-نيويورك-للمشاركة-في-فعاليات-الأمم-المتحدة-1090836751.html
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لافروف يشارك في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول "التعاون المتعدد الأطراف" في نيويورك
سبوتنيك عربي
تنعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الأمن الدولي برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. موضوع الجلسة هو "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة".
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

بث مباشر.. لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو

14:07 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 14:41 GMT 16.07.2024)
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يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي تناقش موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة".
ووصف لافروف قرار ألمانيا بالانصياع لواشنطن ووضع صواريخ أمريكية بعيدة المدى في البلاد بـ "المذل".

اليوم نرى إذلالاً آخر لألمانيا التي خضعت حكومتها دون أدنى شك للقرار الأمريكي بنشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى على الأراضي الألمانية.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأضاف لافروف أن روسيا تدعو المهتمين بتجاوز الأزمة في أوكرانيا إلى الأخذ بالحسبان في مقترحاتهم حقوق الروس والأقليات.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
وزير الخارجية الروسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة
01:13 GMT
وقال: "نحث كل من يبدي اهتماما صادقا للتغلب على الأزمة في أوكرانيا على مراعاة القضية الرئيسية لحقوق الأقليات القومية في أي من مقترحاتهم. الجميع بلا استثناء".
وأكد لافروف أن تسوية الأزمة الأوروبية الحالية يجب أن تكون مصحوبة بخطوات ملموسة لإزالة التهديدات التي تواجهها روسيا من الغرب.

من الضروري القضاء نهائيا على الأسباب الجذرية للأزمة التي اندلعت في أوروبا، ويجب أن تكون التسوية السياسية والدبلوماسية مصحوبة بخطوات ملموسة لإزالة التهديدات التي تواجهها روسيا والمنبثقة من الاتجاه الأوروبي الأطلسي الغربي.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأشار إلى أن شروط إحلال السلام المستدام في أوكرانيا حددها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وأوضح لافروف أن روسيا مستعدة لتحقيق توازن المصالح في حل الأزمة الأوكرانية.

وقال: "عند الاتفاق على الضمانات والاتفاقيات المتبادلة، سيكون من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجيواستراتيجية الجديدة في القارة الأوراسية، حيث يتم تشكيل بنية على مستوى القارة بالكامل من الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، وتخاطر أوروبا بالتخلف عن هذه العملية التاريخية الموضوعية نحن مستعدون لإيجاد توازن في المصالح".

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة.
وقال مراسل "سبوتنيك": "إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى نيويورك حيث سيترأس يومي 16 و17 تموز/يوليو المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
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