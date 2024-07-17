https://sarabic.ae/20240717/بث-مباشر-انعقاد-مجلس-الأمن-الدولي-لبحث-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1090885327.html
بث مباشر.. انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط
بث مباشر.. انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اجتماعا في نيويورك، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T14:06+0000
2024-07-17T14:06+0000
2024-07-17T14:06+0000
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اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اجتماعا في نيويورك، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
2024-07-17T14:06+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, منظمة الأمم المتحدة
بث مباشر.. انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط
يتبع
يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اجتماعا في نيويورك، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.