https://sarabic.ae/20240717/نصر-الله-المقاومة-في-غزة-حق-مشروع-وجبهة-الإسناد-اللبنانية-مستمرة-صور-وفيديو-1090881808.html

نصر الله: المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة... صور وفيديو

نصر الله: المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، أن ما قامت به المقاومة في قطاع غزة حق مشروع، وأن جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة نصرة للشعب... 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T13:06+0000

2024-07-17T13:06+0000

2024-07-17T13:06+0000

أخبار حزب الله

حسن نصر الله

خطاب حسن نصر الله

لبنان

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/19/1013481926_0:0:2442:1373_1920x0_80_0_0_0a007dd598ce2e1fe422aa804662b9ec.jpg

أحيا الآلاف من المسلمين مراسم العاشر من محرم "عاشوراء" بمسيرة جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، اختتمت بكلمة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله.وقد توافد المواطنون من مختلف المناطق اللبنانية إلى الضاحية، وانطلقت المسيرة فور الانتهاء من تلاوة المصرع الحسيني، وتقدمت المسيرة الفرق الكشفية وصور قادة "المقاومة" باتجاه ساحة الإمام الحسين في الكفاءات، حيث ألقى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله كلمة بالمناسبة.وشدد على أن "جبهة المقاومة لن تتوقف ما دام العدوان الإسرائيلي مستمرا على غزة، وأن التهديد بالحرب لن يخيفهم. وأضاف أن تمادي العدو في استهداف المدنيين في لبنان سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق".وأشار نصر الله إلى أنه "في حال توقف العدوان على غزة، فإن الجهة التي تفاوض باسم لبنان هي الدولة اللبنانية، وكل ما يشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود الجنوبية غير صحيح. ووجه التحية إلى مقاتلي غزة الشجعان وأهل غزة الصابرين، مشددا على أن جوهر عاشوراء هو الانتصار للمظلوم".وأكد نصر الله أن "المقاومة في معركتها الحالية تنتصر لكل شعوب المنطقة التي اعتدى عليها الكيان الإسرائيلي بالاحتلال والمجازر والعدوان والتهديد. وقال: "إننا هنا لننتصر لفلسطين ولقطاع غزة المظلوم وللضفة الغربية ولشعب لبنان".وأشار إلى أن "لبنان دخل منذ 8 أكتوبر معركة مختلفة وفتح جبهة الإسناد لمعركة طوفان الأقصى لأنها معركة الأمة كلها، إضافة إلى جبهات الإسناد في اليمن والعراق وسوريا وإيران الداعمين".وأضاف: "هناك ثلاث دول عربية ما زالت تعاني مباشرة من الاحتلال والعدوان والإرهاب الإسرائيلي، وهي فلسطين ولبنان وسوريا".وأشاد بالإسناد اليمني لجبهة غزة قائلا: "اليمن استطاع منع السفن التابعة للعدوان من عبور البحر الأحمر إلى فلسطين المحتلة، وفرض حصارا على ميناء إيلات الذي أفلس باعتراف المسؤولين الصهاينة".وتحدث نصر الله عن اعتراف الجيش الإسرائيلي بأنه يعاني من نقص في الدبابات بسبب تضررها في جبهات القتال في غزة والشمال، مهددا:وأكد أن "جبهة لبنان لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على غزة، وأن التهديد بالحرب لم يخفهم منذ عشرة أشهر عندما كانت إسرائيل لا تعاني من نقص".وأضاف نصر الله أن "كل ما يشاع عن اتفاق جاهز للوضع على الحدود الجنوبية للبنان غير صحيح، وأن مستقبل ما سيحدث في الجنوب يتقرر على ضوء نتائج هذه المعركة".ووجه نصر الله تحية "للبيئة الصامدة الواعية التي تستند إليها المقاومة في لبنان"، مؤكدا أنه "سيتم تشييد القرى الأمامية كما كانت وأجمل مما كانت فهي رمز لصمودنا ومقاومتنا"، مشيرا إلى أنه "في حال توقف إطلاق النار فإن الجهة المعنية بالتفاوض وإعطاء الأجوبة هي الدولة اللبنانية".وأوضح أن "الكيان الإسرائيلي يعيش للمرة الأولى أسوأ حالاته وأيامه على كل الصعد، كما يعترف قادته السياسيون والعسكريون، إسرائيل وعلى الرغم من مرور عشرة أشهر على عدوانها إلا أنها عاجزة عن تحقيق أهدافها وتغطي فشلها بالمجازر البشعة بحق المدنيين في غزة".وأضاف الأمين العام للحزب "إسرائيل تعاني لأول مرة في كل شيء، في جيشها وأجهزتها الأمنية وحكومتها وأحزابها ومجتمعها وأمنها واقتصادها، وهذا كله هو حصيلة القتال والصمود في غزة والضفة الغربية وجبهات الإسناد المختلفة"، مشيرا إلى أن "كل محاولات الكيان إخفاء خسائره البشرية والمادية سواء في قطاع غزة أو الضفة أو جنوب لبنان بدأت تظهر"، لافتا إلى 9254 فرداً بين ضابط وجندي، بينهم 3 آلاف بترت أطرافهم، و650 حالة شلل، و185 أصيبوا بالعمى الكامل، وعدة آلاف يعانون من صدمات نفسية حادة".وحمّل نصر الله "الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بسبب تزويدها له بالأسلحة".نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقاؤه في السلطةالجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربات جوية على بنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

https://sarabic.ae/20240627/حسن-نصر-الله-إيران-هي-السد-المنيع-أمام-كل-المستعمرين--1090240736.html

https://sarabic.ae/20240715/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-مستوطنة-كريات-شمونة-الإسرائيلية-بعشرات-الصواريخ-1090835916.html

https://sarabic.ae/20231228/حماس-تنفي-مزاعم-إخطارها-حسن-نصر-الله-بعملية-طوفان-الأقصى-قبيل-تنفيذها-1084524933.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, حسن نصر الله, خطاب حسن نصر الله, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم