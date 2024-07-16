https://sarabic.ae/20240716/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-توجيه-ضربات-جوية-على-بنى-تحتية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1090838684.html
الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربات جوية على بنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربات جوية على بنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات الحربية قصفت ليلًا بنى تحتية لـ"حزب الله" في مناطق الخلة وكفركلا وبني حيان جنوبي لبنان. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T05:38+0000
2024-07-16T05:38+0000
2024-07-16T05:38+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa9c07a197ee4559b3fdc0440e4c0297.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه هاجم بنيران المدفعية مناطق ليدا ودير ميمس وراميش لإزالة التهديدات.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ. وقال "حزب الله" في بيان له: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا".وأضاف الحزب أن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين".وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240714/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نستعد-للمرحلة-المقبلة-في-لبنان-1090794703.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696565_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_37aecda2e0f53db74c4122d095933387.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربات جوية على بنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات الحربية قصفت ليلًا بنى تحتية لـ"حزب الله" في مناطق الخلة وكفركلا وبني حيان جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه هاجم بنيران المدفعية مناطق ليدا ودير ميمس وراميش لإزالة التهديدات.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف مستوطنة كريات شمونة
شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ. وقال "حزب الله" في بيان له: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا".
وأضاف الحزب أن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين".
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة،
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.