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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
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الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربات جوية على بنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربات جوية على بنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات الحربية قصفت ليلًا بنى تحتية لـ"حزب الله" في مناطق الخلة وكفركلا وبني حيان جنوبي لبنان. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T05:38+0000
2024-07-16T05:38+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه هاجم بنيران المدفعية مناطق ليدا ودير ميمس وراميش لإزالة التهديدات.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ. وقال "حزب الله" في بيان له: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا".وأضاف الحزب أن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين".وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240714/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نستعد-للمرحلة-المقبلة-في-لبنان-1090794703.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربات جوية على بنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

05:38 GMT 16.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات الحربية قصفت ليلًا بنى تحتية لـ"حزب الله" في مناطق الخلة وكفركلا وبني حيان جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه هاجم بنيران المدفعية مناطق ليدا ودير ميمس وراميش لإزالة التهديدات.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ. وقال "حزب الله" في بيان له: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا".
وأضاف الحزب أن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين".
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رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد للمرحلة المقبلة في لبنان
14 يوليو, 17:10 GMT
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة04:58 GMT
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