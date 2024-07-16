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https://sarabic.ae/20240716/نصر-الله-ما-يهم-نتنياهو-في-حرب-غزة-هو-بقاؤه-في-السلطة-1090840568.html
نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقاؤه في السلطة
نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقاؤه في السلطة
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يهمه كل ما يجري هناك ومن يُقتل في غزة من نساء وأطفال... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T06:51+0000
2024-07-16T06:51+0000
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وأعلن نصر الله، في كلمته بالمجلس العاشورائي المركزي، أن "غدا الأربعاء سيكون يومًا موحدًا لإحياء يوم عاشوراء، وأن حزب الله لن يقيم مسيرات في مدن بنت جبيل والخيام والنبطية وصور، والبلدات الجنوبية الأمامية مراعاة للظروف الأمنية في جنوب لبنان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن الطائرات الحربية قصفت ليلًا بنى تحتية لـ"حزب الله" في مناطق الخلة وكفركلا وبني حيان جنوبي لبنان.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ. وقال "حزب الله" في بيان له: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا".وأضاف الحزب أن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين".وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240715/الدفاع-المدني-في-جنوب-لبنان-مقتل-٣-مدنيين-وإصابة-اثنين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-مدينة-بنت-جبيل-1090833552.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقاؤه في السلطة

06:51 GMT 16.07.2024
© AFP 2023 / STRINGERحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / STRINGER
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يهمه كل ما يجري هناك ومن يُقتل في غزة من نساء وأطفال ومدنيين، بل كل ما يهمه هو البقاء في السلطة".
وأعلن نصر الله، في كلمته بالمجلس العاشورائي المركزي، أن "غدا الأربعاء سيكون يومًا موحدًا لإحياء يوم عاشوراء، وأن حزب الله لن يقيم مسيرات في مدن بنت جبيل والخيام والنبطية وصور، والبلدات الجنوبية الأمامية مراعاة للظروف الأمنية في جنوب لبنان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن الطائرات الحربية قصفت ليلًا بنى تحتية لـ"حزب الله" في مناطق الخلة وكفركلا وبني حيان جنوبي لبنان.
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
الدفاع المدني في جنوب لبنان: مقتل ٣ مدنيين وإصابة اثنين إثر غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل
أمس, 18:52 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ. وقال "حزب الله" في بيان له: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا".
وأضاف الحزب أن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين".
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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