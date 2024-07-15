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الدفاع المدني في جنوب لبنان: مقتل ٣ مدنيين وإصابة اثنين إثر غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل
الدفاع المدني في جنوب لبنان: مقتل ٣ مدنيين وإصابة اثنين إثر غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارتين على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T18:52+0000
2024-07-15T18:52+0000
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وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان، في بيان له، إن الغارتين أسفرتا عن "استشهاد ٣ مدنيين من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه وإصابة اثنين آخرين".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وقال "حزب الله" في عدة بيانات له إن عناصره نفّذوا "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏إييليت، مستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحققوا فيها إصابات مؤكدة".وأضاف أنهم "قصفوا ‌‏انتشاراً لجنود الجيش ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، وانتشاراً آخر في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصاروخ بركان، وقصفوا موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف "بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان بلدات سدانة-بين كفرحمام و كفرشوبا، حمى راشيا الفخار، ميس الجبل، حولا، بني حيان، الخيام، بليدا، وفي قضاء بنت جبيل قصف بلدات رامية، عيتا الشعب، وفي قضاء صور قصفوا بلدة يارين".يأتي ذلك فيما تشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 توترا متصاعدا، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الدفاع المدني في جنوب لبنان: مقتل ٣ مدنيين وإصابة اثنين إثر غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل

18:52 GMT 15.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارتين على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.
وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان، في بيان له، إن الغارتين أسفرتا عن "استشهاد ٣ مدنيين من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه وإصابة اثنين آخرين".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال "حزب الله" في عدة بيانات له إن عناصره نفّذوا "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏إييليت، مستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحققوا فيها إصابات مؤكدة".
وأضاف أنهم "قصفوا ‌‏انتشاراً لجنود الجيش ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، وانتشاراً آخر في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصاروخ بركان، وقصفوا موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
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أمس, 17:10 GMT
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف "بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان بلدات سدانة-بين كفرحمام و كفرشوبا، حمى راشيا الفخار، ميس الجبل، حولا، بني حيان، الخيام، بليدا، وفي قضاء بنت جبيل قصف بلدات رامية، عيتا الشعب، وفي قضاء صور قصفوا بلدة يارين".
يأتي ذلك فيما تشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 توترا متصاعدا، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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