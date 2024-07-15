https://sarabic.ae/20240715/الدفاع-المدني-في-جنوب-لبنان-مقتل-٣-مدنيين-وإصابة-اثنين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-مدينة-بنت-جبيل-1090833552.html

الدفاع المدني في جنوب لبنان: مقتل ٣ مدنيين وإصابة اثنين إثر غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل

الدفاع المدني في جنوب لبنان: مقتل ٣ مدنيين وإصابة اثنين إثر غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل

سبوتنيك عربي

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارتين على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T18:52+0000

2024-07-15T18:52+0000

2024-07-15T18:52+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/06/1088568881_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_57f27c3571018a78079e302daa57b006.jpg

وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان، في بيان له، إن الغارتين أسفرتا عن "استشهاد ٣ مدنيين من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه وإصابة اثنين آخرين".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وقال "حزب الله" في عدة بيانات له إن عناصره نفّذوا "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏إييليت، مستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحققوا فيها إصابات مؤكدة".وأضاف أنهم "قصفوا ‌‏انتشاراً لجنود الجيش ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، وانتشاراً آخر في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصاروخ بركان، وقصفوا موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف "بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان بلدات سدانة-بين كفرحمام و كفرشوبا، حمى راشيا الفخار، ميس الجبل، حولا، بني حيان، الخيام، بليدا، وفي قضاء بنت جبيل قصف بلدات رامية، عيتا الشعب، وفي قضاء صور قصفوا بلدة يارين".يأتي ذلك فيما تشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 توترا متصاعدا، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

https://sarabic.ae/20240714/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نستعد-للمرحلة-المقبلة-في-لبنان-1090794703.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي