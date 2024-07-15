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حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T03:35+0000
2024-07-15T03:35+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إن عناصره نفّذوا أمس الأحد، "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏اييليت، مُستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحققوا فيها إصابات مؤكدة".وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي "بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان بلدات سدانة-بين كفرحمام و كفرشوبا، حمى راشيا الفخار، ميس الجبل، حولا، بني حيان، الخيام، بليدا، وفي قضاء بنت جبيل قصف بلدات رامية، عيتا الشعب، وفي قضاء صور قصفوا بلدة يارين".يأتي ذلك فيما تشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 توترا متصاعدا، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240714/سلسلة-غارات-إسرائيلية-على-عدة-بلدات-لبنانية-1090797942.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان
أخبار حزب الله, العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان

حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

03:35 GMT 15.07.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATقدرات حزب الله اللناني الصاروخية
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إن عناصره نفّذوا أمس الأحد، "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏اييليت، مُستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحققوا فيها إصابات مؤكدة".

وأضاف أنهم "قصفوا ‌‏انتشاراً لجنود الجيش ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، وانتشاراً آخر في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصاروخ بركان، وقصفوا موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي "بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان بلدات سدانة-بين كفرحمام و كفرشوبا، حمى راشيا الفخار، ميس الجبل، حولا، بني حيان، الخيام، بليدا، وفي قضاء بنت جبيل قصف بلدات رامية، عيتا الشعب، وفي قضاء صور قصفوا بلدة يارين".
يأتي ذلك فيما تشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 توترا متصاعدا، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود.
آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية
أمس, 22:55 GMT
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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