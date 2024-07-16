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القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
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https://sarabic.ae/20240716/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يرفض-الموافقة-على-زيارة-نظيره-النرويجي-لاعتراف-بلاده-بدولة-فلسطين-1090845245.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض الموافقة على زيارة نظيره النرويجي لاعتراف بلاده بدولة فلسطين
وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض الموافقة على زيارة نظيره النرويجي لاعتراف بلاده بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
رفض وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الموافقة على طلب نظيره النرويجي القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T10:15+0000
2024-07-16T10:15+0000
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وذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم"، أن "وزير الخارجية رفض طلب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، لزيارة إسرائيل، لأول مرة منذ بدء الحرب".وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير النرويجي المفوض السامي في مؤتمر الناتو الذي عقد في واشنطن قال للوزير كاتس: "لدينا قضايا كثيرة لنتحدث عنها"، لافتة إلى أن الوزير كاتس رد "هناك أيضا أشياء كثيرة فعلتها بنا"، في إشارة إلى اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، عن نجاحه في منع صدور قرار الاعتراف بدولة فلسطين، خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي.وكتب عبر منصة "إكس"، أنه "من خلال الجهود المشتركة والتعاون، وبدعم من أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي، تمكنا من منع اتخاذ قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في نهاية المطاف، اجتماع قادة الاتحاد، الذي عقد أمس الخميس، بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".واعتبر كاتس أن الاعتراف بدولة فلسطين "هو مكافأة لإيران وحركة "حماس" الفلسطينية، ودليل على أن القتل والاغتصاب والتمثيل بالجثث وحرق الأطفال يؤتي ثماره".وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدته "مواصلة بلاده العمل على تزويد إسرائيل بـ"قبة حديدية دبلوماسية" حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين والقضاء على "حماس".يشار إلى أن أرمينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترفت، في الآونة الأخيرة، رسميا بدولة فلسطين، في محاولة لتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للحرب الدائرة في قطاع غزة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240522/النرويج-وإيرلندا-وإسبانيا-تعترف-بدولة-فلسطين-إسرائيل-تستنكر-وحماس-ترحب-1089098088.html
https://sarabic.ae/20240522/إسرائيل-تستدعي-سفيريها-في-النرويج-وأيرلندا-بعد-إعلان-البلدين-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتحذر-إسبانيا-1089088791.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض الموافقة على زيارة نظيره النرويجي لاعتراف بلاده بدولة فلسطين

10:15 GMT 16.07.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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رفض وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الموافقة على طلب نظيره النرويجي القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.
وذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم"، أن "وزير الخارجية رفض طلب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، لزيارة إسرائيل، لأول مرة منذ بدء الحرب".
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير النرويجي المفوض السامي في مؤتمر الناتو الذي عقد في واشنطن قال للوزير كاتس: "لدينا قضايا كثيرة لنتحدث عنها"، لافتة إلى أن الوزير كاتس رد "هناك أيضا أشياء كثيرة فعلتها بنا"، في إشارة إلى اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.
اعلام فلسطينية وإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعترف بدولة فلسطين... إسرائيل تستنكر و"حماس" ترحب
22 مايو, 09:44 GMT
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، عن نجاحه في منع صدور قرار الاعتراف بدولة فلسطين، خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي.
وكتب عبر منصة "إكس"، أنه "من خلال الجهود المشتركة والتعاون، وبدعم من أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي، تمكنا من منع اتخاذ قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في نهاية المطاف، اجتماع قادة الاتحاد، الذي عقد أمس الخميس، بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
واعتبر كاتس أن الاعتراف بدولة فلسطين "هو مكافأة لإيران وحركة "حماس" الفلسطينية، ودليل على أن القتل والاغتصاب والتمثيل بالجثث وحرق الأطفال يؤتي ثماره".
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدته "مواصلة بلاده العمل على تزويد إسرائيل بـ"قبة حديدية دبلوماسية" حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين والقضاء على "حماس".
يشار إلى أن أرمينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترفت، في الآونة الأخيرة، رسميا بدولة فلسطين، في محاولة لتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للحرب الدائرة في قطاع غزة.
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
إسرائيل تستدعي سفيريها في النرويج وأيرلندا بعد إعلان البلدين الاعتراف بدولة فلسطين وتحذر إسبانيا
22 مايو, 07:23 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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