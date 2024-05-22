https://sarabic.ae/20240522/النرويج-وإيرلندا-وإسبانيا-تعترف-بدولة-فلسطين-إسرائيل-تستنكر-وحماس-ترحب-1089098088.html
النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعترف بدولة فلسطين... إسرائيل تستنكر و"حماس" ترحب
النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعترف بدولة فلسطين... إسرائيل تستنكر و"حماس" ترحب
سبوتنيك عربي
أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اليوم الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس". 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T09:44+0000
2024-05-22T09:44+0000
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أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتراف مدريد بدولة فلسطينية مستقلة، ابتداءً من يوم 28 مايو/أيار المقبل.يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، اليوم الأربعاء، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية المستقلة.وقال هاريس: "إيرلندا تثق بأن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة".إسرائيل تندد بالاعترافمن جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وإيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من العواقب.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.وأضاف أن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية دعم لجهاديي حماس وإيران ويقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأنها ظلم لضحايا 7 أكتوبر، وإضرار بالجهود الرامية إلى استعادة 128 مختطفاً في قطاع غزة"."حماس" ترحب بالاعتراف من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.بدء المرحلة الأولى لاختبار الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
https://sarabic.ae/20240522/تصويت-هل-تعتبر-اعتراف-النرويج-وأيرلندا-وإسبانيا-بدولة-فلسطين-نجاحا-لـطوفان-الأقصى؟--1089092743.html
https://sarabic.ae/20240522/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-الاعترافات-بفلسطين-تؤكد-عدالة-القضية-وتنسجم-مع-كفاح-الشعب-1089097248.html
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غزة, إسرائيل, الأعتراف بدولة فلسطين, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
غزة, إسرائيل, الأعتراف بدولة فلسطين, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعترف بدولة فلسطين... إسرائيل تستنكر و"حماس" ترحب
أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اليوم الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتراف مدريد بدولة فلسطينية مستقلة، ابتداءً من يوم 28 مايو/أيار المقبل.
وقال سانشيز، في كلمة أمام البرلمان الإسباني: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تدمير قطاع غزة ويعرّض للخطر حل الدولتين في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".
يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإيرلندي
، سيمون هاريس، اليوم الأربعاء، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال هاريس: "إيرلندا تثق بأن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة".
وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، قد أعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية ابتداءً من 28 مايو الجاري.
من جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وإيرلندا
، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من العواقب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.
وأضاف أن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية دعم لجهاديي حماس وإيران ويقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأنها ظلم لضحايا 7 أكتوبر، وإضرار بالجهود الرامية إلى استعادة 128 مختطفاً في قطاع غزة".
من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين
، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.
يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.