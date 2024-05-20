https://sarabic.ae/20240520/جنرال-أوكراني-الوضع-يخرج-عن-السيطرة-بسبب-فشل-زيلينسكي-1089029932.html
جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أعلن الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن الوضع في أوكرانيا يخرج عن نطاق السيطرة، محمّلا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T14:13+0000
2024-05-20T14:13+0000
2024-05-20T14:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
رصد عسكري
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وجاءت تصريحات كريفونوس خلال مقابلة مع برنامج على منصة اليوتيوب، قال فيها: "لاحظوا مدى سرعة إزالة جميع مقاطع الفيديو الخاصة بزيارة السيد زيلينسكي لمقاطعة خاركوف من الإنترنت، وتوقفت محاولات إقناع السكان بأن الوضع تحت السيطرة".ووفقا للخبير، فإن قيادة كييف في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، بدأت فقط ببناء التحصينات في مقاطعة خاركوف ومناطق أخرى، معتبرًا أن العمل على تعزيز الدفاع لم ينفذه الجيش وتمت سرقة معظم الأموال المخصصة لهذا المجال.وبحسب كريفونوس، لن يبدأ الأوكرانيون قريبًا في طرح الأسئلة غير المريحة للسلطات فحسب، بل سيتخذون أيضًا إجراءات نشطة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن تجمع قوات "سيفير" الروسية حرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف، خلال الأسبوع الفائت، وإنها قوات التجمع تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240519/تحصينات-القوات-الأوكرانية-المتهالكة-في-خاركوف-لا-تشكل-أي-عقبة-أمام-التقدم-الروسي-1088975084.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري
جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
أعلن الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن الوضع في أوكرانيا يخرج عن نطاق السيطرة، محمّلا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقيادة العسكرية مسؤولية الفشل في التعامل مع مهمة تعزيز الدفاعات في مناطق القتال.
وجاءت تصريحات كريفونوس خلال مقابلة مع برنامج على منصة اليوتيوب، قال فيها: "لاحظوا مدى سرعة إزالة جميع مقاطع الفيديو الخاصة بزيارة السيد زيلينسكي لمقاطعة خاركوف من الإنترنت، وتوقفت محاولات إقناع السكان بأن الوضع تحت السيطرة".
وحمّل كريفونوس المسؤولية للقيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الوضع يخرج عن السيطرة تدريجيا وتفقد فيه كييف المناطق بشكل سريع.
ووفقا للخبير، فإن قيادة كييف في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، بدأت فقط ببناء التحصينات في مقاطعة خاركوف
ومناطق أخرى، معتبرًا أن العمل على تعزيز الدفاع لم ينفذه الجيش وتمت سرقة معظم الأموال المخصصة لهذا المجال.
وبحسب كريفونوس، لن يبدأ الأوكرانيون قريبًا في طرح الأسئلة غير المريحة للسلطات فحسب، بل سيتخذون أيضًا إجراءات نشطة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن تجمع قوات
"سيفير" الروسية حرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف، خلال الأسبوع الفائت، وإنها قوات التجمع تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.