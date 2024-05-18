القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
10:17 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 10:52 GMT 18.05.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتحرير بلدة ستاريتسا بمنطقة خاركوف، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو".
وتابع البيان: "تم صد أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي وتيكوي وفولانسك في مقاطعة خاركوف"، وأشار البيان إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 150 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين".
وأوضح البيان، بالقول: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وأرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 270 فردًا عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر "إم777" أمريكي الصنع ومدفعين هاوتزر "دي-20" ومدفع "غفوزديكا".
وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوغوروفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للبيان، فإن "القوات الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى أكثر من 690 جنديا ودبابة وخمس عربات قتالية مدرعة وست مركبات، والعديد من المدافع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.