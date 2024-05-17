القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف
12:28 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 12:44 GMT 17.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر خلال أسبوع، في الفترة من 11 إلى 17 مايو/أيار، 12 بلدة في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع في بيانها: "خلال الأسبوع، قامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير 12 بلدة في منطقة خاركوف: بوريسوفكا، بوغروفاتكا، جاتيشكي، غلوبوكوي، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتينيفكا، بيلنايا، وستريليتشيا ومواصلة التقدم في عمق دفاع العدو".
وأشار البيان إلى أنه "تم صد 21 هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غلوبوكوي وتيكوي وستاريتسا في مقاطعة خاركوف".
وأوضح أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 1175 عسكريًا، و10 دبابات، و14 مركبة قتالية مدرعة، و45 سيارة، و13 مركبة قتالية، بما في ذلك ست مركبات قتالية تشيكية الصنع، و26 مدفعًا ميدانيًا، بالإضافة إلى خمسة أنظمة دفاع جوي من طراز "بوك"، و"ستريلا-10".
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، وصدت 37 هجومًا مضادًا لمجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف".
وبحسب البيان فإن "خسائر العدوبلغت ما يصل إلى 960 عسكريًا، ودبابتين، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و24 سيارة، وأربع مركبات و25 مدفعًا ميدانيًا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية".
وتابع البيان: "وتمكنت وحدات من المجموعة "الجنوب" خلال العمليات القتالية النشطة بالتقدم إلى أعماق دفاع العدو. وتم صد 9 هجمات مضادة للوحدات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، ورازدولوفكا، وكراسنوي، وسبورنو، وتشاسوف يار في بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع إلى أنه "في أسبوع واحد، فقد العدو ما يصل إلى 3725 عسكريًا، وثماني دبابات، بما في ذلك خمس من طراز "Leopard-2A1"، و13 مركبة قتالية مدرعة، و55 سيارة، و47 مدفعًا ميدانيًا، وتدمير مستودع ذخيرة ميداني".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.