https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-في-مقاطعة-خاركوف-1088933949.html

القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف

القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر خلال أسبوع، في الفترة من 11 إلى 17 مايو/أيار، 12 بلدة في مقاطعة خاركوف. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T12:28+0000

2024-05-17T12:28+0000

2024-05-17T12:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع في بيانها: "خلال الأسبوع، قامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير 12 بلدة في منطقة خاركوف: بوريسوفكا، بوغروفاتكا، جاتيشكي، غلوبوكوي، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتينيفكا، بيلنايا، وستريليتشيا ومواصلة التقدم في عمق دفاع العدو".وأوضح أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 1175 عسكريًا، و10 دبابات، و14 مركبة قتالية مدرعة، و45 سيارة، و13 مركبة قتالية، بما في ذلك ست مركبات قتالية تشيكية الصنع، و26 مدفعًا ميدانيًا، بالإضافة إلى خمسة أنظمة دفاع جوي من طراز "بوك"، و"ستريلا-10".وبحسب البيان فإن "خسائر العدوبلغت ما يصل إلى 960 عسكريًا، ودبابتين، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و24 سيارة، وأربع مركبات و25 مدفعًا ميدانيًا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية".وأشارت الدفاع إلى أنه "في أسبوع واحد، فقد العدو ما يصل إلى 3725 عسكريًا، وثماني دبابات، بما في ذلك خمس من طراز "Leopard-2A1"، و13 مركبة قتالية مدرعة، و55 سيارة، و47 مدفعًا ميدانيًا، وتدمير مستودع ذخيرة ميداني".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sarabic.ae/20240517/جنرال-بولندي-سابق-وقف-الصراع-مع-روسيا-يجب-أن-يتم-بأي-ثمن---1088919356.html

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