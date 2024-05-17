عربي
القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-في-مقاطعة-خاركوف-1088933949.html
القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر خلال أسبوع، في الفترة من 11 إلى 17 مايو/أيار، 12 بلدة في مقاطعة خاركوف. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T12:28+0000
2024-05-17T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/14/1086247309_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_d360c0094b3e0ce6ef774d2e4d6083a6.jpg
وقالت الدفاع في بيانها: "خلال الأسبوع، قامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير 12 بلدة في منطقة خاركوف: بوريسوفكا، بوغروفاتكا، جاتيشكي، غلوبوكوي، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتينيفكا، بيلنايا، وستريليتشيا ومواصلة التقدم في عمق دفاع العدو".وأوضح أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 1175 عسكريًا، و10 دبابات، و14 مركبة قتالية مدرعة، و45 سيارة، و13 مركبة قتالية، بما في ذلك ست مركبات قتالية تشيكية الصنع، و26 مدفعًا ميدانيًا، بالإضافة إلى خمسة أنظمة دفاع جوي من طراز "بوك"، و"ستريلا-10".وبحسب البيان فإن "خسائر العدوبلغت ما يصل إلى 960 عسكريًا، ودبابتين، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و24 سيارة، وأربع مركبات و25 مدفعًا ميدانيًا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية".وأشارت الدفاع إلى أنه "في أسبوع واحد، فقد العدو ما يصل إلى 3725 عسكريًا، وثماني دبابات، بما في ذلك خمس من طراز "Leopard-2A1"، و13 مركبة قتالية مدرعة، و55 سيارة، و47 مدفعًا ميدانيًا، وتدمير مستودع ذخيرة ميداني".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sarabic.ae/20240517/جنرال-بولندي-سابق-وقف-الصراع-مع-روسيا-يجب-أن-يتم-بأي-ثمن---1088919356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/14/1086247309_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9184289ed984b82071dcc290e208a963.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف

12:28 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 12:44 GMT 17.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر خلال أسبوع، في الفترة من 11 إلى 17 مايو/أيار، 12 بلدة في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع في بيانها: "خلال الأسبوع، قامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير 12 بلدة في منطقة خاركوف: بوريسوفكا، بوغروفاتكا، جاتيشكي، غلوبوكوي، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتينيفكا، بيلنايا، وستريليتشيا ومواصلة التقدم في عمق دفاع العدو".

وأشار البيان إلى أنه "تم صد 21 هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غلوبوكوي وتيكوي وستاريتسا في مقاطعة خاركوف".

وأوضح أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 1175 عسكريًا، و10 دبابات، و14 مركبة قتالية مدرعة، و45 سيارة، و13 مركبة قتالية، بما في ذلك ست مركبات قتالية تشيكية الصنع، و26 مدفعًا ميدانيًا، بالإضافة إلى خمسة أنظمة دفاع جوي من طراز "بوك"، و"ستريلا-10".

وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، وصدت 37 هجومًا مضادًا لمجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف".

وبحسب البيان فإن "خسائر العدوبلغت ما يصل إلى 960 عسكريًا، ودبابتين، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و24 سيارة، وأربع مركبات و25 مدفعًا ميدانيًا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية".

وتابع البيان: "وتمكنت وحدات من المجموعة "الجنوب" خلال العمليات القتالية النشطة بالتقدم إلى أعماق دفاع العدو. وتم صد 9 هجمات مضادة للوحدات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، ورازدولوفكا، وكراسنوي، وسبورنو، وتشاسوف يار في بجمهورية دونيتسك الشعبية".

جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال بولندي سابق: وقف الصراع مع روسيا يجب أن يتم بأي ثمن
07:32 GMT
وأشارت الدفاع إلى أنه "في أسبوع واحد، فقد العدو ما يصل إلى 3725 عسكريًا، وثماني دبابات، بما في ذلك خمس من طراز "Leopard-2A1"، و13 مركبة قتالية مدرعة، و55 سيارة، و47 مدفعًا ميدانيًا، وتدمير مستودع ذخيرة ميداني".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала