https://sarabic.ae/20240517/جنرال-بولندي-سابق-وقف-الصراع-مع-روسيا-يجب-أن-يتم-بأي-ثمن---1088919356.html

جنرال بولندي سابق: وقف الصراع مع روسيا يجب أن يتم بأي ثمن

جنرال بولندي سابق: وقف الصراع مع روسيا يجب أن يتم بأي ثمن

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الدفاع البولندي السابق، الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك، أنه يتعين على الحلفاء الغربيين لبلاده إنهاء الصراع مع روسيا، لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T07:32+0000

2024-05-17T07:32+0000

2024-05-17T07:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال سكرزيبتشاك: "يجب أن نسعى جاهدين لوقف هذا الصراع (في أوكرانيا) بأي ثمن. هل تعرف ما الذي سينقذ الأوكرانيين؟ سيكون الخلاص لهم إذا أوقفنا هذا الصراع".وأضاف في مقابلة مع صحيفة "رزيكزبوسبوليتا": "أكبر كارثة يمكن أن تحدث لأوكرانيا هي استمرار الصراع".في فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022، قد اكتملت تقريبًا، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، "أسقط" الجانب الأوكراني جميع الاتفاقات، ثم أصدر فلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) قانونًا لحظر إجراء مفاوضات مع روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sarabic.ae/20240517/إعلام-غربي-القوات-الأوكرانية-لم-تكن-مستعدة-لصد-الهجوم-الروسي-بالقرب-من-خاركوف-1088917934.html

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