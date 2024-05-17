https://sarabic.ae/20240517/إعلام-غربي-القوات-الأوكرانية-لم-تكن-مستعدة-لصد-الهجوم-الروسي-بالقرب-من-خاركوف-1088917934.html

إعلام غربي: القوات الأوكرانية لم تكن مستعدة لصد الهجوم الروسي بالقرب من خاركوف

إعلام غربي: القوات الأوكرانية لم تكن مستعدة لصد الهجوم الروسي بالقرب من خاركوف

سبوتنيك عربي

ذكرت تقارير أمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تكن مستعدة على الإطلاق للهجوم الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T06:17+0000

2024-05-17T06:17+0000

2024-05-17T06:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت التقارير: "استثمر الروس القوات والموارد في هذا (الهجوم في خاركوف)، بينما لم يكن الأوكرانيون مستعدين. في الطريق إلى هنا (خاركوف) لم نر تحصينات كبيرة، لكننا وجدنا مكانين يتم بناؤهما بشكل عاجل".وتابعت شبكة "سي إن إن": "بالنسبة لكييف، فإن هذا (الهجوم الروسي بالقرب من خاركوف)، بصراحة، هو لحظة كارثية تغير مسار الصراع".واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالوضع التشغيلي الصعب في اتجاه خاركوف وأشارت إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت سابقًا، بأن القوات الروسية تقدمت في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، وحررت غاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو وبوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيوف في مقاطعة خاركوف.وأضاف غانشيف أن "أوكرانيا تقوم بجلب احتياطيات جديدة للمناطق المحصنة في المقاطعة، لكن الطيران العسكري الروسي يعمل هناك ولن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من المقاومة لفترة طويلة".

https://sarabic.ae/20240516/جنرال-أوكراني-القوات-الأوكرانية-تضطر-إلى-نقل-قواتها-من-أفدييفكا-إلى-خاركوف-1088880964.html

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