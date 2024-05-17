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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240517/إعلام-غربي-القوات-الأوكرانية-لم-تكن-مستعدة-لصد-الهجوم-الروسي-بالقرب-من-خاركوف-1088917934.html
إعلام غربي: القوات الأوكرانية لم تكن مستعدة لصد الهجوم الروسي بالقرب من خاركوف
إعلام غربي: القوات الأوكرانية لم تكن مستعدة لصد الهجوم الروسي بالقرب من خاركوف
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير أمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تكن مستعدة على الإطلاق للهجوم الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T06:17+0000
2024-05-17T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت التقارير: "استثمر الروس القوات والموارد في هذا (الهجوم في خاركوف)، بينما لم يكن الأوكرانيون مستعدين. في الطريق إلى هنا (خاركوف) لم نر تحصينات كبيرة، لكننا وجدنا مكانين يتم بناؤهما بشكل عاجل".وتابعت شبكة "سي إن إن": "بالنسبة لكييف، فإن هذا (الهجوم الروسي بالقرب من خاركوف)، بصراحة، هو لحظة كارثية تغير مسار الصراع".واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالوضع التشغيلي الصعب في اتجاه خاركوف وأشارت إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت سابقًا، بأن القوات الروسية تقدمت في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، وحررت غاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو وبوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيوف في مقاطعة خاركوف.وأضاف غانشيف أن "أوكرانيا تقوم بجلب احتياطيات جديدة للمناطق المحصنة في المقاطعة، لكن الطيران العسكري الروسي يعمل هناك ولن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من المقاومة لفترة طويلة".
https://sarabic.ae/20240516/جنرال-أوكراني-القوات-الأوكرانية-تضطر-إلى-نقل-قواتها-من-أفدييفكا-إلى-خاركوف-1088880964.html
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روسيا
روسيا

إعلام غربي: القوات الأوكرانية لم تكن مستعدة لصد الهجوم الروسي بالقرب من خاركوف

06:17 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 06:20 GMT 17.05.2024)
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© ROMAN PILIPEY
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ذكرت تقارير أمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تكن مستعدة على الإطلاق للهجوم الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف.
وقالت التقارير: "استثمر الروس القوات والموارد في هذا (الهجوم في خاركوف)، بينما لم يكن الأوكرانيون مستعدين. في الطريق إلى هنا (خاركوف) لم نر تحصينات كبيرة، لكننا وجدنا مكانين يتم بناؤهما بشكل عاجل".

وأشارت إلى أن معنويات الوحدات الأوكرانية كانت منخفضة بسبب الانتظار الطويل للمساعدة العسكرية الأمريكية. علاوة على ذلك، حتى الآن، من غير المرجح أن يمنع الدعم الأمريكي خسارة الأراضي للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابعت شبكة "سي إن إن": "بالنسبة لكييف، فإن هذا (الهجوم الروسي بالقرب من خاركوف)، بصراحة، هو لحظة كارثية تغير مسار الصراع".

في 12 مايو/ أيار الجاري، وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وضع القوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف، وخاصة في مدينة فولشانسك، بأنه صعب للغاية.

واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالوضع التشغيلي الصعب في اتجاه خاركوف وأشارت إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أوكراني: القوات الأوكرانية تضطر إلى نقل قواتها من أفدييفكا إلى خاركوف
أمس, 05:27 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت سابقًا، بأن القوات الروسية تقدمت في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، وحررت غاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو وبوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيوف في مقاطعة خاركوف.

وفي وقت لاحق، قال حاكم مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، إن "الأجزاء الغربية والشمالية من مدينة فولشانسك تخضع لسيطرة القوات الروسية".

وأضاف غانشيف أن "أوكرانيا تقوم بجلب احتياطيات جديدة للمناطق المحصنة في المقاطعة، لكن الطيران العسكري الروسي يعمل هناك ولن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من المقاومة لفترة طويلة".
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