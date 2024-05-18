https://sarabic.ae/20240518/هزائم-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-قد-تجبر-نظام-كييف-على-التفاوض-1088952061.html

هزائم القوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف قد تجبر نظام كييف على التفاوض

هزائم القوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف قد تجبر نظام كييف على التفاوض

سبوتنيك عربي

صرحت صحيفة أوكرانية أن الهزائم التي منيت بها القوات المسلحة الأوكرانية، في المعارك بالقرب من خاركوف، أدت إلى تفاقم الوضع السياسي في كييف، وقد تؤدي إلى محادثات... 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T04:50+0000

2024-05-18T04:50+0000

2024-05-18T04:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقالت الصحيفة: "بعد التوقعات المتضخمة بالنصر السريع التي خلقتها السلطات ذاتها، تتراكم المزيد والمزيد من الأسئلة في المجتمع. وقد أدى الهجوم الروسي في مقاطعة خاركوف إلى تفاقمها بشكل حاد. لماذا لم تكن التحصينات جاهزة؟ من الذي سرق الأموال اللازمة لبنائها؟ لماذا لم تكن جاهزة للهجوم (الروسي)".وأشارت إلى أن "الأوكرانيين يخشون التعبئة الكاملة وغير راضين عن انقطاع التيار الكهربائي المنتظم في المدن".ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف، وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر خلال أسبوع، في الفترة من 11 إلى 17 مايو/ أيار الجاري، 12 بلدة في مقاطعة خاركوف.وأفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، يوم أمس الجمعة، بأن المعارك متواصلة في مدينة فولتشانسك بالمقاطعة، وكل شارع تمت استعادته هو نتيجة معارك خطيرة وصعبة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240517/بوتين-روسيا-ليس-لديها-أي-خطط-حاليا-للسيطرة-على-خاركوف-1088927552.html

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