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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240518/هزائم-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-قد-تجبر-نظام-كييف-على-التفاوض-1088952061.html
هزائم القوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف قد تجبر نظام كييف على التفاوض
هزائم القوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف قد تجبر نظام كييف على التفاوض
سبوتنيك عربي
صرحت صحيفة أوكرانية أن الهزائم التي منيت بها القوات المسلحة الأوكرانية، في المعارك بالقرب من خاركوف، أدت إلى تفاقم الوضع السياسي في كييف، وقد تؤدي إلى محادثات... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T04:50+0000
2024-05-18T04:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة: "بعد التوقعات المتضخمة بالنصر السريع التي خلقتها السلطات ذاتها، تتراكم المزيد والمزيد من الأسئلة في المجتمع. وقد أدى الهجوم الروسي في مقاطعة خاركوف إلى تفاقمها بشكل حاد. لماذا لم تكن التحصينات جاهزة؟ من الذي سرق الأموال اللازمة لبنائها؟ لماذا لم تكن جاهزة للهجوم (الروسي)".وأشارت إلى أن "الأوكرانيين يخشون التعبئة الكاملة وغير راضين عن انقطاع التيار الكهربائي المنتظم في المدن".ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف، وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر خلال أسبوع، في الفترة من 11 إلى 17 مايو/ أيار الجاري، 12 بلدة في مقاطعة خاركوف.وأفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، يوم أمس الجمعة، بأن المعارك متواصلة في مدينة فولتشانسك بالمقاطعة، وكل شارع تمت استعادته هو نتيجة معارك خطيرة وصعبة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240517/بوتين-روسيا-ليس-لديها-أي-خطط-حاليا-للسيطرة-على-خاركوف-1088927552.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

هزائم القوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف قد تجبر نظام كييف على التفاوض

04:50 GMT 18.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرحت صحيفة أوكرانية أن الهزائم التي منيت بها القوات المسلحة الأوكرانية، في المعارك بالقرب من خاركوف، أدت إلى تفاقم الوضع السياسي في كييف، وقد تؤدي إلى محادثات سلام.
وقالت الصحيفة: "بعد التوقعات المتضخمة بالنصر السريع التي خلقتها السلطات ذاتها، تتراكم المزيد والمزيد من الأسئلة في المجتمع. وقد أدى الهجوم الروسي في مقاطعة خاركوف إلى تفاقمها بشكل حاد. لماذا لم تكن التحصينات جاهزة؟ من الذي سرق الأموال اللازمة لبنائها؟ لماذا لم تكن جاهزة للهجوم (الروسي)".
وأشارت إلى أن "الأوكرانيين يخشون التعبئة الكاملة وغير راضين عن انقطاع التيار الكهربائي المنتظم في المدن".

وأضافت صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "تواجه السلطات الآن خيارًا صعبًا، إما الاستمرار في استراتيجية "حرب الاستنزاف" (مع خطر استنزاف أوكرانيا ذاتها)، أو البدء في البحث عن خيارات لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".

ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف، وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر خلال أسبوع، في الفترة من 11 إلى 17 مايو/ أيار الجاري، 12 بلدة في مقاطعة خاركوف.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هاربين، الصين 17 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
أمس, 10:22 GMT
وأفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، يوم أمس الجمعة، بأن المعارك متواصلة في مدينة فولتشانسك بالمقاطعة، وكل شارع تمت استعادته هو نتيجة معارك خطيرة وصعبة.

وذكر غانشيف عبر حسابه على "تلغرام": "المدينة الرئيسية التي نحن على وشك تحريرها هي فولتشانسك، والقتال مستمر، ويمكننا القول إن كل شارع تمت استعادته من العدو جاء نتيجة معارك خطيرة وصعبة".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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