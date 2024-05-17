https://sarabic.ae/20240517/بوتين-روسيا-ليس-لديها-أي-خطط-حاليا-للسيطرة-على-خاركوف-1088927552.html
بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي خلال زيارته للصين، أن الجيش الروسي ليس لديه حاليًا أي خطط للاستيلاء على خاركوف. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T10:22+0000
2024-05-17T10:22+0000
2024-05-17T10:47+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين: "بالنسبة لخاركوف، لا توجد مثل هذه الخطط اليوم"، مشيرًا إلى أن القوات تحرز تقدما وتتحرك بشكل صارم وفقا للخطة كل يوم.وأشار إلى أن روسيا تدرس ما يجري حول الاجتماع المعلن في سويسرا بشأن أوكرانيا.وأضاف: "نحن، بالطبع، نحلل كل ما يحدث في هذه الخطة، في هذا الاتجاه. نحن ننظر، بالطبع، إلى ما يحدث حول الاجتماع الذي أعلن عنه الجميع في سويسرا، في جنيف".وفي حديثه عن المفاوضات في عام 2022، قال إن روسيا خدعت مرة أخرى، موضحًا أنه "علينا الآن أن نفهم مع من وكيف يجب أن نتعامل، يمكننا أن نتعامل ومع من وإلى أي مدى يمكننا أن نثق الآن".وأشار بوتين إلى أن الصراع في دونباس هو خطأ سلطات كييف، وهي تحاول الآن إلقاء اللوم فيه على روسيا، مؤكدًا أن "سماحهم بالانقلاب، وقيام الرعاة الغربيين بتسهيله وتنظيمه، خلقوا الظروف الملائمة لتحويل الصراع المشتعل إلى صراع مسلح. إنها غلطتهم. إنهم يحاولون إلقاء اللوم على روسيا في أحداث اليوم المأساوية، ولكن هذا هو نتيجة سياستهم".
https://sarabic.ae/20240517/بوتين-يمكن-لروسيا-والصين-أن-تفعلا-الكثير-فيديو--1088920437.html
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روسيا, الصين, فلاديمير بوتين
روسيا, الصين, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
10:22 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 10:47 GMT 17.05.2024)
صرح فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي خلال زيارته للصين، أن الجيش الروسي ليس لديه حاليًا أي خطط للاستيلاء على خاركوف.
وقال بوتين: "بالنسبة لخاركوف، لا توجد مثل هذه الخطط اليوم"، مشيرًا إلى أن القوات تحرز تقدما وتتحرك بشكل صارم وفقا للخطة كل يوم.
ألقى بوتين مسؤولية ما يحدث في خاركوف على عاتق القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار إلى أن روسيا تدرس ما يجري حول الاجتماع المعلن في سويسرا بشأن أوكرانيا.
وأضاف: "نحن، بالطبع، نحلل كل ما يحدث في هذه الخطة، في هذا الاتجاه. نحن ننظر، بالطبع، إلى ما يحدث حول الاجتماع الذي أعلن عنه الجميع في سويسرا، في جنيف".
وقال بوتين: "بالطبع لن نناقش أي صيغ لا نعرفها لكننا لم نرفض المفاوضات قط، على عكس الجانب الأوكراني".
وفي حديثه عن المفاوضات في عام 2022، قال إن روسيا خدعت مرة أخرى، موضحًا أنه "علينا الآن أن نفهم مع من وكيف يجب أن نتعامل، يمكننا أن نتعامل ومع من وإلى أي مدى يمكننا أن نثق الآن".
وأضاف: "إنهم يطلقون النار مباشرة على وسط المدينة، على الأحياء السكنية. وقد قلت علنًا أإنه إذا استمر هذا الأمر، سنضطر إلى إنشاء منطقة أمنية"، بسبب قصف الأحياء السكنية في بيلغورود
وأشار بوتين إلى أن الصراع في دونباس هو خطأ سلطات كييف، وهي تحاول الآن إلقاء اللوم فيه على روسيا، مؤكدًا أن "سماحهم بالانقلاب، وقيام الرعاة الغربيين بتسهيله وتنظيمه، خلقوا الظروف الملائمة لتحويل الصراع المشتعل إلى صراع مسلح. إنها غلطتهم. إنهم يحاولون إلقاء اللوم على روسيا في أحداث اليوم المأساوية، ولكن هذا هو نتيجة سياستهم".