https://sarabic.ae/20240517/بوتين-روسيا-ليس-لديها-أي-خطط-حاليا-للسيطرة-على-خاركوف-1088927552.html

بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف

بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف

سبوتنيك عربي

صرح فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي خلال زيارته للصين، أن الجيش الروسي ليس لديه حاليًا أي خطط للاستيلاء على خاركوف. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T10:22+0000

2024-05-17T10:22+0000

2024-05-17T10:47+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الصين

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين: "بالنسبة لخاركوف، لا توجد مثل هذه الخطط اليوم"، مشيرًا إلى أن القوات تحرز تقدما وتتحرك بشكل صارم وفقا للخطة كل يوم.وأشار إلى أن روسيا تدرس ما يجري حول الاجتماع المعلن في سويسرا بشأن أوكرانيا.وأضاف: "نحن، بالطبع، نحلل كل ما يحدث في هذه الخطة، في هذا الاتجاه. نحن ننظر، بالطبع، إلى ما يحدث حول الاجتماع الذي أعلن عنه الجميع في سويسرا، في جنيف".وفي حديثه عن المفاوضات في عام 2022، قال إن روسيا خدعت مرة أخرى، موضحًا أنه "علينا الآن أن نفهم مع من وكيف يجب أن نتعامل، يمكننا أن نتعامل ومع من وإلى أي مدى يمكننا أن نثق الآن".وأشار بوتين إلى أن الصراع في دونباس هو خطأ سلطات كييف، وهي تحاول الآن إلقاء اللوم فيه على روسيا، مؤكدًا أن "سماحهم بالانقلاب، وقيام الرعاة الغربيين بتسهيله وتنظيمه، خلقوا الظروف الملائمة لتحويل الصراع المشتعل إلى صراع مسلح. إنها غلطتهم. إنهم يحاولون إلقاء اللوم على روسيا في أحداث اليوم المأساوية، ولكن هذا هو نتيجة سياستهم".

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روسيا, الصين, فلاديمير بوتين