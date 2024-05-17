https://sarabic.ae/20240517/رسائل-بوتين-من-بكين-النظام-العالمي-الجديد-يتدحرج-من-كييف-إلى-واشنطن-1088926226.html

رسائل بوتين من بكين.. النظام العالمي الجديد يتدحرج من كييف إلى واشنطن

رسائل بوتين من بكين.. النظام العالمي الجديد يتدحرج من كييف إلى واشنطن

سبوتنيك عربي

لم يستغرب الدكتور محمد خير العكام، عضو مجلس الشعب السوري وأستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة دمشق، أن يختار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاصمة الصينية... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T10:12+0000

2024-05-17T10:12+0000

2024-05-17T10:12+0000

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وأوضح العكام، أن "جمهورية الصين الشعبية بدأت تشكل مع روسيا الاتحادية، محوراً آخر يوازي المحور الغربي، وبالتأكيد عندما يقوم الرئيس بوتين بزيارات خارجية فسوف يقوم بزيارة دول توازي بلاده بالقوة وبالوزن السياسي، وتكون طرفاً في المحور الذي يصطف إلى جانب روسيا، بمواقفها ضد الدول المحور الغربي الأطلسي المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن محادثات الزعيمين بوتين ونظيره الصيني، شي جين بينغ، جاءت على خلفية الانتصارات الأكثر أهمية التي تمكن الجيش الروسي من تحقيقها مؤخراً في أوكرانيا، منذ بدء العملية الروسية الخاصة، في العام 2022، ووسط توقعات بأن تكون فترة ولاية بوتين الجديدة فرصة لتشكيل النظام العالمي للقرن الحادي والعشرين".وأوضح الدكتور العكام أن "تشكيل النظام العالمي الجديد، والذي تتصدره روسيا والصين ودول منظمة شنغهاي، ستكون له انعكاساته المباشرة والمهمة على الأوضاع في الشرق الاوسط، والنجاحات التي تحققها روسيا بالشراكة مع الصين مهمة، ويجب على دول الشرق العربي أن تتلقفها، وأن تقوم بالتشبيك السياسي والاقتصادي معها مستقبلاً، لأن هذا الأمر من مصلحتها".وبدوره، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عقب المحادثات، أن "الصين وروسيا الاتحادية تدافعان عن النظام الدولي من خلال الدور المركزي للأمم المتحدة، وكذلك النظام العالمي القائم على القانون الدولي".وأوضح الرئيس الصيني أن "روسيا والصين تدعمان عالمًا متعدد الأقطاب وعولمة اقتصادية"، مؤكدًا أن بلاده وروسيا ستعملان معًا لتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين، وتقديم الإسهام الواجب في الأمن والاستقرار العالميين، مشيرا إلى ضرورة احترام أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، واحترام سيادة جميع البلدان وسلامتها الإقليمية، ومراعاة المخاوف الأمنية المبررة لجميع الأطراف، وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام، وأوضح الرئيس الصيني أن "البلدين يلتزمان بمبادئ عدم المواجهة وعدم توجيه علاقاتهما ضد دول ثالثة".

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روسيا, العالم, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك