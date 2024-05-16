https://sarabic.ae/20240516/عدد-المرات-التي-زار-فيها-بوتين-الصين--1088890342.html
عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين
عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين
سبوتنيك عربي
عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين
2024-05-16T09:26+0000
2024-05-16T09:26+0000
2024-05-16T09:26+0000
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عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين
عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين
عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين
أعلن الكرملين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يزور الصين يومي 16 و17 مايو/ أيار الجاري، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. في المجمل، التقى زعيما روسيا والصين نحو 40 مرة. تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" على عدد المرات والسنوات التي زار فيها بوتين الصين.