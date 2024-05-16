عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
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https://sarabic.ae/20240516/عدد-المرات-التي-زار-فيها-بوتين-الصين--1088890342.html
عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين
عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين
سبوتنيك عربي
عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين
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عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين
عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين

عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين

09:26 GMT 16.05.2024
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أعلن الكرملين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يزور الصين يومي 16 و17 مايو/ أيار الجاري، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. في المجمل، التقى زعيما روسيا والصين نحو 40 مرة. تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" على عدد المرات والسنوات التي زار فيها بوتين الصين.
عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين - سبوتنيك عربي
عدد المرات التي زار فيها بوتين الصين - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - بدعوة نظيره الصيني فلاديمير بوتين في زيارة رسمية إلى الصين
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