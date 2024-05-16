https://sarabic.ae/20240516/نقطة-بداية-تاريخية-جديدة-بوتين-وشي-جين-يرسمان-ملامح-عالم-متعدد-الأقطاب-صور-وفيديو---1088891165.html
"بداية تاريخية جديدة".. بوتين وشي جين يرسمان ملامح عالم متعدد الأقطاب... صور وفيديو
"بداية تاريخية جديدة".. بوتين وشي جين يرسمان ملامح عالم متعدد الأقطاب... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
ركزت القمة التي جمعت الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، في بكين، على دعم عالم جديد متعدد الأقطاب ومتوازن يعتمد بشكل أساسي على... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T10:02+0000
2024-05-16T10:02+0000
2024-05-16T11:00+0000
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وتعمل موسكو وبكين على تشكيل نظام دولي عادل ومتوازن من الناحيتين السياسية والاقتصادية، يحمي الدول من العقوبات الأحادية الجانب، ومبني على أسس التعاون المتعدد الأطراف، وحماية سيادة الدول وأمنها مع التركيز على مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الأطراف.ونُشر نص البيان المشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي ودخول حقبة جديدة، في سياق الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على موقع الكرملين.تضامن روسي صيني لتشكيل "عالم متعدد الأقطاب"وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المفاوضات أظهرت مرة أخرى أن نهج روسيا والصين تجاه العديد من المشاكل الدولية والإقليمية متقاربة أو متطابقة، وأضاف: "لقد اكتسبنا معًا خبرات مفيدة في شراكة متعددة الأوجه ومفيدة للجانبين، ويتضمن تراثنا المشترك العديد من الإنجازات الكبرى في مختلف المجالات".نقطة بداية تاريخية جديدة وبدوره، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، عقب المحادثات، أن الصين وروسيا الاتحادية تدافعان عن النظام الدولي من خلال الدور المركزي للأمم المتحدة، وكذلك النظام العالمي القائم على القانون الدولي.وأوضح الرئيس الصيني أن روسيا والصين تدعمان عالمًا متعدد الأقطاب وعولمة اقتصادية، مؤكدًا أن بلاده وروسيا ستعملان معًا لتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين، وتقديم الإسهام الواجب في الأمن والاستقرار العالميين، مشيرا إلى ضرورة احترام أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، واحترام سيادة جميع البلدان وسلامتها الإقليمية، ومراعاة المخاوف الأمنية المبررة لجميع الأطراف، وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام، وأوضح الرئيس الصيني أن "البلدين يلتزمان بمبادئ عدم المواجهة وعدم توجيه علاقاتهما ضد دول ثالثة". واشنطن تضع أمن "مجموعات ضيقة" فوق الاستقرار والأمن الإقليميينأكد بيان روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الذي صدر عقب محادثات رئيسي الدولتين، اليوم الخميس، على أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع أمن "مجموعات ضيقة" فوق الاستقرار والأمن الإقليميين، مشددا على أن واشنطن عليها التخلي عن هذا السلوك.موسكو وبكين... مركزان لعالم جديد وناشئ متعدد الأقطابوأشار البيان إلى أن "الطرفان أعربا عن قلقهما إزاء العواقب على الاستقرار الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نتيجة لتنفيذ مشروع " أوكوس" (اتفاقية أمنية ثلاثية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا) بجميع جوانبه".وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
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روسيا, الصين, العالم
"بداية تاريخية جديدة".. بوتين وشي جين يرسمان ملامح عالم متعدد الأقطاب... صور وفيديو
10:02 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 11:00 GMT 16.05.2024)
ركزت القمة التي جمعت الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، في بكين، على دعم عالم جديد متعدد الأقطاب ومتوازن يعتمد بشكل أساسي على القانون الدولي.
وتعمل موسكو وبكين على تشكيل نظام دولي عادل ومتوازن من الناحيتين السياسية والاقتصادية، يحمي الدول من العقوبات الأحادية الجانب، ومبني على أسس التعاون المتعدد الأطراف، وحماية سيادة الدول وأمنها مع التركيز على مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الأطراف.
ونُشر نص البيان المشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي ودخول حقبة جديدة، في سياق الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على موقع الكرملين.
"باعتبارهما مركزين مستقلين للعالم الناشئ متعدد الأقطاب، ستستفيد روسيا والصين استفادة كاملة من إمكانات العلاقات الثنائية من أجل تعزيز هذه العملية بطريقة متساوية ومنظمة وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، تعزيز الجهود لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل وعقلاني".
البيان المشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية
تضامن روسي صيني لتشكيل "عالم متعدد الأقطاب"
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المفاوضات أظهرت مرة أخرى أن نهج روسيا والصين تجاه العديد من المشاكل الدولية والإقليمية متقاربة أو متطابقة، وأضاف: "لقد اكتسبنا معًا خبرات مفيدة في شراكة متعددة الأوجه ومفيدة للجانبين، ويتضمن تراثنا المشترك العديد من الإنجازات الكبرى في مختلف المجالات".
"ينتهج كلا البلدين سياسة خارجية مستقلة وقائمة بذاتها. ونحن نعمل متضامنين لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وديمقراطية، والذي ينبغي أن يقوم على الدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، والقانون الدولي، والتنوع الثقافي والحضاري، والتوازن المحسوب لمصالح جميع المشاركين في المجتمع العالمي.. الأصدقاء الصينيين تمكنوا من خلق أجواء ودية ودافئة وكذلك أجواء عملية وموسكو وبكين توليان أهمية كبيرة للشراكة بين البلدين كنموذج لعلاقات الدول المتجاورة".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وبدوره، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، عقب المحادثات، أن الصين وروسيا الاتحادية تدافعان عن النظام الدولي من خلال الدور المركزي للأمم المتحدة، وكذلك النظام العالمي القائم على القانون الدولي.
"يدافع الجانبان بقوة عن نظام العلاقات الدولية مع الدور المركزي للأمم المتحدة، ويتم التنسيق والتعاون بشكل وثيق ضمن القانون الدولي، والتعاون في أشكال متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة العشرين... في نقطة بداية جديدة تاريخية، ستلتزم الصين وروسيا بقوة بأهدافهما الأصلية، وستعملان معًا وتتحملان مسؤولياتهما لتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين، وتقديم إسهامهما الواجب في الأمن والاستقرار العالميين.. بكين وموسكو تدافعان عن نظام عالمي قائم على القانون الدولي وستدعمان ظهور عالم متعدد الأقطاب، إن الصين على استعداد لمواصلة لعب دور في إرساء السلام والاستقرار في القارة الأوروبية. موقف بكين من أوكرانيا واضح وثابت".
وأوضح الرئيس الصيني أن روسيا والصين تدعمان عالمًا متعدد الأقطاب وعولمة اقتصادية، مؤكدًا أن بلاده وروسيا ستعملان معًا لتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين، وتقديم الإسهام الواجب في الأمن والاستقرار العالميين، مشيرا إلى ضرورة احترام أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، واحترام سيادة جميع البلدان وسلامتها الإقليمية، ومراعاة المخاوف الأمنية المبررة لجميع الأطراف، وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام، وأوضح الرئيس الصيني أن "البلدين يلتزمان بمبادئ عدم المواجهة وعدم توجيه علاقاتهما ضد دول ثالثة".
واشنطن تضع أمن "مجموعات ضيقة" فوق الاستقرار والأمن الإقليميين
أكد بيان روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الذي صدر عقب محادثات رئيسي الدولتين، اليوم الخميس، على أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع أمن "مجموعات ضيقة" فوق الاستقرار والأمن الإقليميين، مشددا على أن واشنطن عليها التخلي عن هذا السلوك.
"لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تفكر من منظور الحرب الباردة وتسترشد بمنطق المواجهة بين الكتل، وتضع أمن "المجموعات الضيقة" فوق الأمن والاستقرار الإقليميين، ما يخلق تهديدًا أمنيًا لجميع دول المنطقة ويجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن هذا النوع من السلوك".
البيان المشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية
موسكو وبكين... مركزان لعالم جديد وناشئ متعدد الأقطاب
وأشار البيان إلى أن "الطرفان أعربا عن قلقهما إزاء العواقب على الاستقرار الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نتيجة لتنفيذ مشروع " أوكوس" (اتفاقية أمنية ثلاثية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا) بجميع جوانبه".
"الأطراف تعارض محاولات الهيمنة التي تقوم بها الولايات المتحدة لتغيير ميزان القوى في شمال شرق آسيا من خلال بناء القوة العسكرية وإنشاء كتل وتحالفات عسكرية.. وباعتبارهما مركزين مستقلين للعالم الناشئ متعدد الأقطاب، ستستفيد روسيا والصين استفادة كاملة من إمكانات العلاقات الثنائية من أجل تعزيز هذه العملية بطريقة متساوية ومنظمة وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، تعزيز الجهود لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل وعقلاني".
البيان المشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية
وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.
وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.