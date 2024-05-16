https://sarabic.ae/20240516/نقطة-بداية-تاريخية-جديدة-بوتين-وشي-جين-يرسمان-ملامح-عالم-متعدد-الأقطاب-صور-وفيديو---1088891165.html

"بداية تاريخية جديدة".. بوتين وشي جين يرسمان ملامح عالم متعدد الأقطاب... صور وفيديو

"بداية تاريخية جديدة".. بوتين وشي جين يرسمان ملامح عالم متعدد الأقطاب... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

ركزت القمة التي جمعت الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، في بكين، على دعم عالم جديد متعدد الأقطاب ومتوازن يعتمد بشكل أساسي على... 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T10:02+0000

2024-05-16T10:02+0000

2024-05-16T11:00+0000

روسيا

الصين

العالم

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وتعمل موسكو وبكين على تشكيل نظام دولي عادل ومتوازن من الناحيتين السياسية والاقتصادية، يحمي الدول من العقوبات الأحادية الجانب، ومبني على أسس التعاون المتعدد الأطراف، وحماية سيادة الدول وأمنها مع التركيز على مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الأطراف.ونُشر نص البيان المشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي ودخول حقبة جديدة، في سياق الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على موقع الكرملين.تضامن روسي صيني لتشكيل "عالم متعدد الأقطاب"وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المفاوضات أظهرت مرة أخرى أن نهج روسيا والصين تجاه العديد من المشاكل الدولية والإقليمية متقاربة أو متطابقة، وأضاف: "لقد اكتسبنا معًا خبرات مفيدة في شراكة متعددة الأوجه ومفيدة للجانبين، ويتضمن تراثنا المشترك العديد من الإنجازات الكبرى في مختلف المجالات".نقطة بداية تاريخية جديدة وبدوره، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، عقب المحادثات، أن الصين وروسيا الاتحادية تدافعان عن النظام الدولي من خلال الدور المركزي للأمم المتحدة، وكذلك النظام العالمي القائم على القانون الدولي.وأوضح الرئيس الصيني أن روسيا والصين تدعمان عالمًا متعدد الأقطاب وعولمة اقتصادية، مؤكدًا أن بلاده وروسيا ستعملان معًا لتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين، وتقديم الإسهام الواجب في الأمن والاستقرار العالميين، مشيرا إلى ضرورة احترام أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، واحترام سيادة جميع البلدان وسلامتها الإقليمية، ومراعاة المخاوف الأمنية المبررة لجميع الأطراف، وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام، وأوضح الرئيس الصيني أن "البلدين يلتزمان بمبادئ عدم المواجهة وعدم توجيه علاقاتهما ضد دول ثالثة". واشنطن تضع أمن "مجموعات ضيقة" فوق الاستقرار والأمن الإقليميينأكد بيان روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الذي صدر عقب محادثات رئيسي الدولتين، اليوم الخميس، على أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع أمن "مجموعات ضيقة" فوق الاستقرار والأمن الإقليميين، مشددا على أن واشنطن عليها التخلي عن هذا السلوك.موسكو وبكين... مركزان لعالم جديد وناشئ متعدد الأقطابوأشار البيان إلى أن "الطرفان أعربا عن قلقهما إزاء العواقب على الاستقرار الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نتيجة لتنفيذ مشروع " أوكوس" (اتفاقية أمنية ثلاثية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا) بجميع جوانبه".وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.

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https://sarabic.ae/20240516/عدد-المرات-التي-زار-فيها-بوتين-الصين--1088890342.html

https://sarabic.ae/20240516/روسيا-والصين-واشنطن-تضع-أمن-مجموعات-ضيقة-فوق-الاستقرار-الإقليمي-وعليها-التخلي-عن-هذا-السلوك--1088891073.html

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