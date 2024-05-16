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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240516/روسيا-والصين-لحل-الأزمة-الأوكرانية-من-الضروري-القضاء-على-أسبابها-الجذرية-1088891324.html
روسيا والصين: لحل الأزمة الأوكرانية من الضروري القضاء على أسبابها الجذرية
روسيا والصين: لحل الأزمة الأوكرانية من الضروري القضاء على أسبابها الجذرية
سبوتنيك عربي
شدد البيان المشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الذي صدر عقب محادثات رئيسي الدولتين، اليوم الخميس، على أن موسكو وبكين تنطلقان من حقيقة أنه من أجل حل... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T09:46+0000
2024-05-16T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
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ورحبت روسيا باستعداد جمهورية الصين الشعبية للعب دور بناء في مسألة التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.وأضاف البيان: "أشار الطرفان إلى ضرورة وقف أي خطوات من شأنها أن تسهم في إطالة أمد الأعمال العدائية وزيادة تصعيد النزاع، ويدعوان إلى منع انتقاله إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".وتابع البيان: "تنطلق الأطراف من فرضية أن الحل المستدام للأزمة الأوكرانية يتطلب معالجة أسبابها الجذرية والالتزام بمبدأ عدم تجزئة الأمن، مع مراعاة المصالح والمخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول".وتم نشر نص البيان المشترك لروسيا والصين، اليوم الخميس، بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي ودخول حقبة جديدة، في سياق الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على موقع الكرملين.
https://sarabic.ae/20240516/روسيا-والصين-واشنطن-تضع-أمن-مجموعات-ضيقة-فوق-الاستقرار-الإقليمي-وعليها-التخلي-عن-هذا-السلوك--1088891073.html
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روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

روسيا والصين: لحل الأزمة الأوكرانية من الضروري القضاء على أسبابها الجذرية

09:46 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 10:01 GMT 16.05.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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شدد البيان المشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الذي صدر عقب محادثات رئيسي الدولتين، اليوم الخميس، على أن موسكو وبكين تنطلقان من حقيقة أنه من أجل حل الأزمة الأوكرانية من الضروري القضاء على أسبابها الجذرية.
ورحبت روسيا باستعداد جمهورية الصين الشعبية للعب دور بناء في مسألة التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

وجاء في البيان: "الجانب الروسي يرحب باستعداد الجانب الصيني للعب دور بناء في مسألة التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية".

وبحسب البيان، فإن "الجانب الروسي يقيّم بشكل إيجابي موقف الصين الموضوعي وغير المتحيز بشأن القضية الأوكرانية ويشارك في النهج الذي ينبغي بموجبه حل النزاعات على أساس ميثاق الأمم المتحدة في مجمله".

وأضاف البيان: "أشار الطرفان إلى ضرورة وقف أي خطوات من شأنها أن تسهم في إطالة أمد الأعمال العدائية وزيادة تصعيد النزاع، ويدعوان إلى منع انتقاله إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
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وتابع البيان: "تنطلق الأطراف من فرضية أن الحل المستدام للأزمة الأوكرانية يتطلب معالجة أسبابها الجذرية والالتزام بمبدأ عدم تجزئة الأمن، مع مراعاة المصالح والمخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول".

أكدت روسيا والصين على "أهمية الحوار باعتباره الشكل الأمثل لحل الأزمة الأوكرانية".

وتم نشر نص البيان المشترك لروسيا والصين، اليوم الخميس، بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي ودخول حقبة جديدة، في سياق الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على موقع الكرملين.
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