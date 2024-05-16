https://sarabic.ae/20240516/روسيا-والصين-لحل-الأزمة-الأوكرانية-من-الضروري-القضاء-على-أسبابها-الجذرية-1088891324.html
روسيا والصين: لحل الأزمة الأوكرانية من الضروري القضاء على أسبابها الجذرية
روسيا والصين: لحل الأزمة الأوكرانية من الضروري القضاء على أسبابها الجذرية
سبوتنيك عربي
شدد البيان المشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الذي صدر عقب محادثات رئيسي الدولتين، اليوم الخميس، على أن موسكو وبكين تنطلقان من حقيقة أنه من أجل حل... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T09:46+0000
2024-05-16T09:46+0000
2024-05-16T10:01+0000
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ورحبت روسيا باستعداد جمهورية الصين الشعبية للعب دور بناء في مسألة التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.وأضاف البيان: "أشار الطرفان إلى ضرورة وقف أي خطوات من شأنها أن تسهم في إطالة أمد الأعمال العدائية وزيادة تصعيد النزاع، ويدعوان إلى منع انتقاله إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".وتابع البيان: "تنطلق الأطراف من فرضية أن الحل المستدام للأزمة الأوكرانية يتطلب معالجة أسبابها الجذرية والالتزام بمبدأ عدم تجزئة الأمن، مع مراعاة المصالح والمخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول".وتم نشر نص البيان المشترك لروسيا والصين، اليوم الخميس، بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي ودخول حقبة جديدة، في سياق الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على موقع الكرملين.
https://sarabic.ae/20240516/روسيا-والصين-واشنطن-تضع-أمن-مجموعات-ضيقة-فوق-الاستقرار-الإقليمي-وعليها-التخلي-عن-هذا-السلوك--1088891073.html
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روسيا والصين: لحل الأزمة الأوكرانية من الضروري القضاء على أسبابها الجذرية
09:46 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 10:01 GMT 16.05.2024)
شدد البيان المشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الذي صدر عقب محادثات رئيسي الدولتين، اليوم الخميس، على أن موسكو وبكين تنطلقان من حقيقة أنه من أجل حل الأزمة الأوكرانية من الضروري القضاء على أسبابها الجذرية.
ورحبت روسيا باستعداد جمهورية الصين الشعبية للعب دور بناء في مسألة التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "الجانب الروسي يرحب باستعداد الجانب الصيني للعب دور بناء في مسألة التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية".
وبحسب البيان، فإن "الجانب الروسي يقيّم بشكل إيجابي موقف الصين الموضوعي وغير المتحيز بشأن القضية الأوكرانية ويشارك في النهج الذي ينبغي بموجبه حل النزاعات على أساس ميثاق الأمم المتحدة في مجمله".
وأضاف البيان: "أشار الطرفان إلى ضرورة وقف أي خطوات من شأنها أن تسهم في إطالة أمد الأعمال العدائية وزيادة تصعيد النزاع، ويدعوان إلى منع انتقاله إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".
وتابع البيان: "تنطلق الأطراف من فرضية أن الحل المستدام للأزمة الأوكرانية يتطلب معالجة أسبابها الجذرية والالتزام بمبدأ عدم تجزئة الأمن، مع مراعاة المصالح والمخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول".
أكدت روسيا والصين على "أهمية الحوار باعتباره الشكل الأمثل لحل الأزمة الأوكرانية".
وتم نشر نص البيان المشترك لروسيا والصين، اليوم الخميس، بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي ودخول حقبة جديدة، في سياق الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على موقع الكرملين.