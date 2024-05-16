https://sarabic.ae/20240516/روسيا-والصين-واشنطن-تضع-أمن-مجموعات-ضيقة-فوق-الاستقرار-الإقليمي-وعليها-التخلي-عن-هذا-السلوك--1088891073.html

روسيا والصين: واشنطن تضع أمن "مجموعات ضيقة" فوق الاستقرار الإقليمي وعليها التخلي عن هذا السلوك

روسيا والصين: واشنطن تضع أمن "مجموعات ضيقة" فوق الاستقرار الإقليمي وعليها التخلي عن هذا السلوك

سبوتنيك عربي

أكد بيان روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الذي صدر عقب محادثات رئيسي الدولتين، اليوم الخميس، على أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع أمن "مجموعات ضيقة" فوق... 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T09:42+0000

2024-05-16T09:42+0000

2024-05-16T10:41+0000

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ونُشر نص البيان المشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي ودخول حقبة جديدة، في سياق الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على موقع الكرملين. وجاء في البيان: "لا تزال الولايات المتحدة تفكر من منظور الحرب الباردة وتسترشد بمنطق المواجهة بين الكتل، وتضع أمن "المجموعات الضيقة" فوق الأمن والاستقرار الإقليميين، ما يخلق تهديدًا أمنيًا لجميع دول المنطقة ويجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن هذا النوع من السلوك".وأكد البيان أن "الأطراف تعارض محاولات الهيمنة التي تقوم بها الولايات المتحدة لتغيير ميزان القوى في شمال شرق آسيا من خلال بناء القوة العسكرية وإنشاء كتل وتحالفات عسكرية".وتابع البيان: "يعلن الجانبان رفضهما لإنشاء اتحادات وهياكل تكتلات مغلقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما التحالفات والائتلافات العسكرية الموجهة ضد أي طرف ثالث. ويلاحظ الجانبان التأثير السلبي على السلام والاستقرار الإقليميين لاستراتيجية الولايات المتحدة "المحيطين الهندي والهادئ" المتزامنة مع الخط التدميري لحلف الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأعرب البيان عن قلقه إزاء محاولات الولايات المتحدة الإخلال بالتوازن الاستراتيجي، على وجه الخصوص، لضمان تنفيذ خطط "لنشر صواريخ أرضية متوسطة المدى وقصيرة المدى في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، بما في ذلك نقلها إلى حلفائها".ووفقا للبيان فإن "الطرفان يوليان أهمية كبيرة للتعاون في مجال إنفاذ القانون والأمن، ويهتمان بتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".

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