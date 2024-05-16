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بث مباشر للقمة العربية الـ33 في البحرين... ملفات ساخنة على طاولة النقاش
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ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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مرايا العلوم
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كواليس السينما
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https://sarabic.ae/20240516/الرئيس-الصيني-موسكو-وبكين-تدافعان-عن-النظام-العالمي-القائم-على-القانون-الدولي-1088889031.html
الرئيس الصيني: موسكو وبكين تدافعان عن النظام العالمي القائم على القانون الدولي
الرئيس الصيني: موسكو وبكين تدافعان عن النظام العالمي القائم على القانون الدولي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن الصين وروسيا الاتحادية تدافعان عن النظام الدولي من خلال الدور المركزي للأمم المتحدة، وكذلك النظام العالمي... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T08:43+0000
2024-05-16T08:43+0000
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وقال شي جين بينغ، عقب المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يدافع الجانبان بقوة عن نظام العلاقات الدولية مع الدور المركزي للأمم المتحدة، ويتم التنسيق والتعاون بشكل وثيق ضمن القانون الدولي، والتعاون في أشكال متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة العشرين".كما أشار جين بينغ إلى ضرورة احترام أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، واحترام سيادة جميع البلدان وسلامتها الإقليمية، ومراعاة المخاوف الأمنية المبررة لجميع الأطراف، وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام.وتابع الرئيس الصيني: "اتفقنا مع الرئيس بوتين على أن السبب الرئيسي وراء تمكن الصين وروسيا من الشروع في مسار جديد لتنمية العلاقات بين القوى الكبرى والدول المجاورة هو الاحترام المتبادل، ومعاملة كل منهما للآخر على قدم المساواة، والدعم المتبادل القوي المستمر في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والاهتمامات الرئيسية لكل من الطرفين، وهذا هو جوهر العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد.وقال الرئيس الصيني: "الصين تأمل في استعادة السلام والاستقرار في القارة الأوروبية في وقت مبكر وستواصل لعب دور بناء في هذا الصدد"ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة دولة إلى الصين يومي 16 و17 أيار/مايو الجاري، وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240516/بوتين-روسيا-والصين-تعملان-معا-من-أجل-خلق-نظام-عالمي-عادل-1088883776.html
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روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

الرئيس الصيني: موسكو وبكين تدافعان عن النظام العالمي القائم على القانون الدولي

08:43 GMT 16.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن الصين وروسيا الاتحادية تدافعان عن النظام الدولي من خلال الدور المركزي للأمم المتحدة، وكذلك النظام العالمي القائم على القانون الدولي.
وقال شي جين بينغ، عقب المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يدافع الجانبان بقوة عن نظام العلاقات الدولية مع الدور المركزي للأمم المتحدة، ويتم التنسيق والتعاون بشكل وثيق ضمن القانون الدولي، والتعاون في أشكال متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة العشرين".

وأوضح أن روسيا والصين تدعمان عالمًا متعدد الأقطاب وعولمة اقتصادية، مؤكدًا أن بلاده وروسيا ستعملان معًا لتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين، وتقديم الإسهام الواجب في الأمن والاستقرار العالميين.

كما أشار جين بينغ إلى ضرورة احترام أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، واحترام سيادة جميع البلدان وسلامتها الإقليمية، ومراعاة المخاوف الأمنية المبررة لجميع الأطراف، وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام.

وأضاف: "في نقطة بداية جديدة تاريخية، ستلتزم الصين وروسيا بقوة بأهدافهما الأصلية، وستعملان معًا وتتحملان مسؤولياتهما لتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين، وتقديم إسهامهما الواجب في الأمن والاستقرار العالميين".

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وتابع الرئيس الصيني: "اتفقنا مع الرئيس بوتين على أن السبب الرئيسي وراء تمكن الصين وروسيا من الشروع في مسار جديد لتنمية العلاقات بين القوى الكبرى والدول المجاورة هو الاحترام المتبادل، ومعاملة كل منهما للآخر على قدم المساواة، والدعم المتبادل القوي المستمر في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والاهتمامات الرئيسية لكل من الطرفين، وهذا هو جوهر العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد.

وأشار إلى أن "روسيا والصين ستواصلان الالتزام بمبادئ عدم الانحياز مع الكتل وعدم المواجهة ورفض استهداف أطراف ثالثة".

وقال الرئيس الصيني: "الصين تأمل في استعادة السلام والاستقرار في القارة الأوروبية في وقت مبكر وستواصل لعب دور بناء في هذا الصدد"
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة دولة إلى الصين يومي 16 و17 أيار/مايو الجاري، وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية.
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