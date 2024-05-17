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بوتين: يمكن لروسيا والصين أن تفعلا الكثير... فيديو
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بوتين: يمكن لروسيا والصين أن تفعلا الكثير... فيديو
بوتين: يمكن لروسيا والصين أن تفعلا الكثير... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين، يمكن أن تفعلا الكثير من خلال توحيد الجهود في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T08:23+0000
2024-05-17T08:47+0000
روسيا
الصين
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وقال بوتين خلال محادثة مع الطلاب والمدرسين الصينيين والروس في جامعة هاربين: "معاً، ومن خلال توحيد القوى، يمكننا بالتأكيد أن نفعل الكثير".وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع الرائدة الأخرى في خطط المستقبل القريب للتعاون العلمي والتطبيقي التي لا يمكن لأي دولة في العالم أن "تحققها بمفردها بسبب حجمها".وأضاف: "تعد جامعة هاربين مركز لتخريج الكوادر العاملة في الصناعة النووية لجمهورية الصين الشعبية، وبالمناسبة، يشارك خريجوها بنشاط في تنفيذ مشاريع روساتوم لبناء وحدات الطاقة ذات التصميم الروسي على أراضي جمهورية الصين الشعبية.ووفقا له، فإن "بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسيا يتقدم وفقا للجدول الزمني".وأوضح بوتين أن "المجتمعان العلميان في البلدين يعملان على إيجاد حلول تقنية من شأنها أن تقلل بشكل جذري من انبعاثات الكربون".وأشار إلى أن "التعليم اليوم يجب أن يكون مرنًا حتى يتمكن الشخص من الحصول على المعرفة الصحيحة، لتحقيق أهداف حياته"
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

بوتين: يمكن لروسيا والصين أن تفعلا الكثير... فيديو

08:23 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 08:47 GMT 17.05.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024
المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين، يمكن أن تفعلا الكثير من خلال توحيد الجهود في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وقال بوتين خلال محادثة مع الطلاب والمدرسين الصينيين والروس في جامعة هاربين: "معاً، ومن خلال توحيد القوى، يمكننا بالتأكيد أن نفعل الكثير".
وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع الرائدة الأخرى في خطط المستقبل القريب للتعاون العلمي والتطبيقي التي لا يمكن لأي دولة في العالم أن "تحققها بمفردها بسبب حجمها".
وأضاف: "تعد جامعة هاربين مركز لتخريج الكوادر العاملة في الصناعة النووية لجمهورية الصين الشعبية، وبالمناسبة، يشارك خريجوها بنشاط في تنفيذ مشاريع روساتوم لبناء وحدات الطاقة ذات التصميم الروسي على أراضي جمهورية الصين الشعبية.
ووفقا له، فإن "بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسيا يتقدم وفقا للجدول الزمني".
وأوضح بوتين أن "المجتمعان العلميان في البلدين يعملان على إيجاد حلول تقنية من شأنها أن تقلل بشكل جذري من انبعاثات الكربون".
وأشار إلى أن "التعليم اليوم يجب أن يكون مرنًا حتى يتمكن الشخص من الحصول على المعرفة الصحيحة، لتحقيق أهداف حياته"
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