https://sarabic.ae/20240519/تحصينات-القوات-الأوكرانية-المتهالكة-في-خاركوف-لا-تشكل-أي-عقبة-أمام-التقدم-الروسي-1088975084.html

تحصينات القوات الأوكرانية المتهالكة في خاركوف لا تشكل أي عقبة أمام التقدم الروسي

تحصينات القوات الأوكرانية المتهالكة في خاركوف لا تشكل أي عقبة أمام التقدم الروسي

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن تقدم القوات المسلحة الروسية على محور خاركوف كان سريعا وقويا، لدرجة أن التحصينات الأوكرانية المتهالكة لم تشكل أي عائق... 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T01:58+0000

2024-05-19T01:58+0000

2024-05-19T01:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية

القوات الروسية

خاركوف

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وبحسب تقارير صحفية أمريكية، "عبرت القوات المسلحة الروسية الحدود الشمالية لأوكرانيا بسرعة وقوة كبيرة لدرجة أن التحصينات الأوكرانية المتهالكة لم تشكل أي عقبات تقريبا.. لقد بوغت الجنود الأوكرانيون تماما وتخلوا عن مواقعهم".وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الجنود الروس المتقدمين تغلبوا بسهولة على التحصينات الدفاعية التي كانت غير كافية وتم بناؤها عشوائيا.وبحسب مصادر الصحيفة المشكلة الأكبر بالنسبة لأوكرانيا لا تزال النقص في عدد الأفراد في صفوف قواتها المسلحة، المنهكة على مدى أكثر من عامين من الصراع، فبعد أن أصبح الحجم الهائل للتقدم الروسي واضحا، حاول الجيش الأوكراني سحب الأفراد من قطاعات مختلفة من الجبهة، بدلا من نشرها، والسبب وفقا للمسؤولين الأوكرانيين، هو النقص الحاد في عدد الجنود.هذا، وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن تجمع قوات "سيفير" الروسية حرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف، خلال الأسبوع الفائت، وإنها قوات التجمع تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240518/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1088974423.html

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القوات الأوكرانية, القوات الروسية, خاركوف, روسيا