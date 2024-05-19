https://sarabic.ae/20240519/تحصينات-القوات-الأوكرانية-المتهالكة-في-خاركوف-لا-تشكل-أي-عقبة-أمام-التقدم-الروسي-1088975084.html
تحصينات القوات الأوكرانية المتهالكة في خاركوف لا تشكل أي عقبة أمام التقدم الروسي
تحصينات القوات الأوكرانية المتهالكة في خاركوف لا تشكل أي عقبة أمام التقدم الروسي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن تقدم القوات المسلحة الروسية على محور خاركوف كان سريعا وقويا، لدرجة أن التحصينات الأوكرانية المتهالكة لم تشكل أي عائق... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T01:58+0000
2024-05-19T01:58+0000
2024-05-19T01:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
خاركوف
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب تقارير صحفية أمريكية، "عبرت القوات المسلحة الروسية الحدود الشمالية لأوكرانيا بسرعة وقوة كبيرة لدرجة أن التحصينات الأوكرانية المتهالكة لم تشكل أي عقبات تقريبا.. لقد بوغت الجنود الأوكرانيون تماما وتخلوا عن مواقعهم".وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الجنود الروس المتقدمين تغلبوا بسهولة على التحصينات الدفاعية التي كانت غير كافية وتم بناؤها عشوائيا.وبحسب مصادر الصحيفة المشكلة الأكبر بالنسبة لأوكرانيا لا تزال النقص في عدد الأفراد في صفوف قواتها المسلحة، المنهكة على مدى أكثر من عامين من الصراع، فبعد أن أصبح الحجم الهائل للتقدم الروسي واضحا، حاول الجيش الأوكراني سحب الأفراد من قطاعات مختلفة من الجبهة، بدلا من نشرها، والسبب وفقا للمسؤولين الأوكرانيين، هو النقص الحاد في عدد الجنود.هذا، وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن تجمع قوات "سيفير" الروسية حرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف، خلال الأسبوع الفائت، وإنها قوات التجمع تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240518/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1088974423.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, القوات الروسية, خاركوف, روسيا
القوات الأوكرانية, القوات الروسية, خاركوف, روسيا
تحصينات القوات الأوكرانية المتهالكة في خاركوف لا تشكل أي عقبة أمام التقدم الروسي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن تقدم القوات المسلحة الروسية على محور خاركوف كان سريعا وقويا، لدرجة أن التحصينات الأوكرانية المتهالكة لم تشكل أي عائق يذكر أمامه.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب تقارير صحفية أمريكية، "عبرت القوات المسلحة الروسية الحدود الشمالية لأوكرانيا بسرعة وقوة كبيرة لدرجة أن التحصينات الأوكرانية المتهالكة لم تشكل أي عقبات تقريبا.. لقد بوغت الجنود الأوكرانيون تماما وتخلوا عن مواقعهم
".
وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الروسية أظهرت تفوقا كبيرا على القوات الأوكرانية في المدفعية والطيران، مما أدى إلى "عواقب كارثية" على قوات كييف واستنزاف قدرات الدفاع الجوي لديها.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الجنود الروس المتقدمين تغلبوا بسهولة على التحصينات الدفاعية التي كانت غير كافية وتم بناؤها عشوائيا.
وبحسب مصادر الصحيفة المشكلة الأكبر بالنسبة لأوكرانيا لا تزال النقص في عدد الأفراد في صفوف قواتها المسلحة، المنهكة على مدى أكثر من عامين من الصراع، فبعد أن أصبح الحجم الهائل للتقدم الروسي واضحا، حاول الجيش الأوكراني سحب الأفراد من قطاعات مختلفة من الجبهة، بدلا من نشرها، والسبب وفقا للمسؤولين الأوكرانيين، هو النقص الحاد في عدد الجنود.
هذا، وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن تجمع قوات "سيفير" الروسية حرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف، خلال الأسبوع الفائت، وإنها قوات التجمع تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.