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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240519/تحصينات-القوات-الأوكرانية-المتهالكة-في-خاركوف-لا-تشكل-أي-عقبة-أمام-التقدم-الروسي-1088975084.html
تحصينات القوات الأوكرانية المتهالكة في خاركوف لا تشكل أي عقبة أمام التقدم الروسي
تحصينات القوات الأوكرانية المتهالكة في خاركوف لا تشكل أي عقبة أمام التقدم الروسي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن تقدم القوات المسلحة الروسية على محور خاركوف كان سريعا وقويا، لدرجة أن التحصينات الأوكرانية المتهالكة لم تشكل أي عائق... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T01:58+0000
2024-05-19T01:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
خاركوف
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب تقارير صحفية أمريكية، "عبرت القوات المسلحة الروسية الحدود الشمالية لأوكرانيا بسرعة وقوة كبيرة لدرجة أن التحصينات الأوكرانية المتهالكة لم تشكل أي عقبات تقريبا.. لقد بوغت الجنود الأوكرانيون تماما وتخلوا عن مواقعهم".وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الجنود الروس المتقدمين تغلبوا بسهولة على التحصينات الدفاعية التي كانت غير كافية وتم بناؤها عشوائيا.وبحسب مصادر الصحيفة المشكلة الأكبر بالنسبة لأوكرانيا لا تزال النقص في عدد الأفراد في صفوف قواتها المسلحة، المنهكة على مدى أكثر من عامين من الصراع، فبعد أن أصبح الحجم الهائل للتقدم الروسي واضحا، حاول الجيش الأوكراني سحب الأفراد من قطاعات مختلفة من الجبهة، بدلا من نشرها، والسبب وفقا للمسؤولين الأوكرانيين، هو النقص الحاد في عدد الجنود.هذا، وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن تجمع قوات "سيفير" الروسية حرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف، خلال الأسبوع الفائت، وإنها قوات التجمع تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240518/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1088974423.html
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القوات الأوكرانية, القوات الروسية, خاركوف, روسيا
القوات الأوكرانية, القوات الروسية, خاركوف, روسيا

تحصينات القوات الأوكرانية المتهالكة في خاركوف لا تشكل أي عقبة أمام التقدم الروسي

01:58 GMT 19.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن تقدم القوات المسلحة الروسية على محور خاركوف كان سريعا وقويا، لدرجة أن التحصينات الأوكرانية المتهالكة لم تشكل أي عائق يذكر أمامه.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب تقارير صحفية أمريكية، "عبرت القوات المسلحة الروسية الحدود الشمالية لأوكرانيا بسرعة وقوة كبيرة لدرجة أن التحصينات الأوكرانية المتهالكة لم تشكل أي عقبات تقريبا.. لقد بوغت الجنود الأوكرانيون تماما وتخلوا عن مواقعهم".
وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الروسية أظهرت تفوقا كبيرا على القوات الأوكرانية في المدفعية والطيران، مما أدى إلى "عواقب كارثية" على قوات كييف واستنزاف قدرات الدفاع الجوي لديها.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الجنود الروس المتقدمين تغلبوا بسهولة على التحصينات الدفاعية التي كانت غير كافية وتم بناؤها عشوائيا.
وبحسب مصادر الصحيفة المشكلة الأكبر بالنسبة لأوكرانيا لا تزال النقص في عدد الأفراد في صفوف قواتها المسلحة، المنهكة على مدى أكثر من عامين من الصراع، فبعد أن أصبح الحجم الهائل للتقدم الروسي واضحا، حاول الجيش الأوكراني سحب الأفراد من قطاعات مختلفة من الجبهة، بدلا من نشرها، والسبب وفقا للمسؤولين الأوكرانيين، هو النقص الحاد في عدد الجنود.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 23:21 GMT
هذا، وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن تجمع قوات "سيفير" الروسية حرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف، خلال الأسبوع الفائت، وإنها قوات التجمع تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:33 GMT
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