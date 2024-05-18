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القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 31 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 85 مقذوفا من عيارات مختلفة. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T23:21+0000
2024-05-18T23:22+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 31 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 15 على محور دونيتسك و16 على محور غورلوفكا".يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
https://sarabic.ae/20240518/إصابة-شخصين-بانفجار-عبوة-ناسفة-مثبتة-على-طائرة-مسيرة-تم-إسقاطها-في-منطقة-بيلغورود-1088974292.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي

23:21 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 23:22 GMT 18.05.2024)
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 31 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 85 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 31 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 15 على محور دونيتسك و16 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 85 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة مثبتة على طائرة مسيرة تم إسقاطها في منطقة بيلغورود
22:14 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
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