https://sarabic.ae/20240518/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1088974423.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 31 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 85 مقذوفا من عيارات مختلفة. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T23:21+0000
2024-05-18T23:21+0000
2024-05-18T23:22+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 31 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 15 على محور دونيتسك و16 على محور غورلوفكا".يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
https://sarabic.ae/20240518/إصابة-شخصين-بانفجار-عبوة-ناسفة-مثبتة-على-طائرة-مسيرة-تم-إسقاطها-في-منطقة-بيلغورود-1088974292.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي
23:21 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 23:22 GMT 18.05.2024)
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 31 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 85 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 31 واقعة قصف
من قبل القوات الأوكرانية.. 15 على محور دونيتسك و16 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 85 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.