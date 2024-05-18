https://sarabic.ae/20240518/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1088974423.html

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي

سبوتنيك عربي

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 31 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 85 مقذوفا من عيارات مختلفة. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T23:21+0000

2024-05-18T23:21+0000

2024-05-18T23:22+0000

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

القوات الأوكرانية

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 31 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 15 على محور دونيتسك و16 على محور غورلوفكا".يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.

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