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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240518/إصابة-شخصين-بانفجار-عبوة-ناسفة-مثبتة-على-طائرة-مسيرة-تم-إسقاطها-في-منطقة-بيلغورود-1088974292.html
إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة مثبتة على طائرة مسيرة تم إسقاطها في منطقة بيلغورود
إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة مثبتة على طائرة مسيرة تم إسقاطها في منطقة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة، بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، مساء أمس السبت، عن إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة كانت تحملها مسيرة أوكرانية تم إسقاطها في منطقة... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T22:14+0000
2024-05-18T22:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وذكر غلادكوف، عبر قناته على تلغرام، "تعرضت بلدة بتروفكا في منطقة بيلغورود لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة انتحارية، ونتيجة لإسقاطها عبوة ناسفة، أصيب شخصان".هذا وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240518/إعلام-حزمة-المساعدات-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-لن-تحول-الصراع-لصالح-كييف-1088970762.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة

إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة مثبتة على طائرة مسيرة تم إسقاطها في منطقة بيلغورود

22:14 GMT 18.05.2024
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . Anton Vergun
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أعلن حاكم مقاطعة، بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، مساء أمس السبت، عن إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة كانت تحملها مسيرة أوكرانية تم إسقاطها في منطقة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وذكر غلادكوف، عبر قناته على تلغرام، "تعرضت بلدة بتروفكا في منطقة بيلغورود لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة انتحارية، ونتيجة لإسقاطها عبوة ناسفة، أصيب شخصان".
يُشار إلى أن الجرحى رجل وامرأة أصيبا بشظايا في أجزاء مختلفة من الجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى.
هذا وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
إعلام: حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا لن تحول الصراع لصالح كييف
20:28 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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