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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عالم سبوتنيك
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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
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ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
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سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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https://sarabic.ae/20240518/إعلام-حزمة-المساعدات-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-لن-تحول-الصراع-لصالح-كييف-1088970762.html
إعلام: حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا لن تحول الصراع لصالح كييف
إعلام: حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا لن تحول الصراع لصالح كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بأن حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة إلى أوكرانيا لن تؤدي إلى تحويل دفة الصراع لصالح كييف. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T20:28+0000
2024-05-18T20:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "من غير المرجح أن تتمكن حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة من تحويل دفة الحرب الروسية الأوكرانية لصالح كييف".وأشار المقال إلى أن المساعدات "من غير المرجح أن يكون لها أي تأثير كبير على النتيجة النهائية للحرب" و"ستطيل بالتأكيد سفك الدماء".ولفت المقال إلى أن الولايات المتحدة، رغم قدراتها المحدودة، تتجاهل الحقائق، "وتعد بالدعم الأبدي لأوكرانيا حتى الانتصار"، والوعود "التي لا يمكن الوفاء بها" تضر بمستقبل أوكرانيا.وأوضح المقال نقلا عن أستاذ التاريخ العسكري في جامعة "كالغاري" أنه "يجب على واشنطن أن تشرح لكييف عدم قدرتها على تزويد أوكرانيا بالأسلحة باستمرار".وفي وقت سابق، خصصت السلطات الأمريكية 61 مليار دولار لاحتياجات أوكرانيا، وخصصت ما قيمته مليار دولار من الأسلحة والذخيرة من ترسانات البنتاغون لكييف، وقدمت طلبات لشراء 6 مليارات دولار أخرى لمعدات عسكرية جديدة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240518/إعلام-روسيا-فاجأت-الغرب-بقدراتها-العسكرية-والاقتصادية-1088966516.html
https://sarabic.ae/20240518/إما-كاذب-أو-غير-كفؤ-ضابط-أمريكي-يهاجم-بلينكن-بعد-تصريح-عن-روسيا-1088967578.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا لن تحول الصراع لصالح كييف

20:28 GMT 18.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بأن حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة إلى أوكرانيا لن تؤدي إلى تحويل دفة الصراع لصالح كييف.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "من غير المرجح أن تتمكن حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة من تحويل دفة الحرب الروسية الأوكرانية لصالح كييف".
وأشار المقال إلى أن المساعدات "من غير المرجح أن يكون لها أي تأثير كبير على النتيجة النهائية للحرب" و"ستطيل بالتأكيد سفك الدماء".
ولفت المقال إلى أن الولايات المتحدة، رغم قدراتها المحدودة، تتجاهل الحقائق، "وتعد بالدعم الأبدي لأوكرانيا حتى الانتصار"، والوعود "التي لا يمكن الوفاء بها" تضر بمستقبل أوكرانيا.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
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16:31 GMT
وأوضح المقال نقلا عن أستاذ التاريخ العسكري في جامعة "كالغاري" أنه "يجب على واشنطن أن تشرح لكييف عدم قدرتها على تزويد أوكرانيا بالأسلحة باستمرار".
وفي وقت سابق، خصصت السلطات الأمريكية 61 مليار دولار لاحتياجات أوكرانيا، وخصصت ما قيمته مليار دولار من الأسلحة والذخيرة من ترسانات البنتاغون لكييف، وقدمت طلبات لشراء 6 مليارات دولار أخرى لمعدات عسكرية جديدة.
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"إما كاذب أو غير كفؤ".. ضابط أمريكي يهاجم بلينكن بعد تصريح عن روسيا
17:29 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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