"إما كاذب أو غير كفؤ".. ضابط أمريكي يهاجم بلينكن بعد تصريح عن روسيا

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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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كواليس السينما
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ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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26 د
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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16 د
مرايا العلوم
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11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
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30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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"إما كاذب أو غير كفؤ".. ضابط أمريكي يهاجم بلينكن بعد تصريح عن روسيا
"إما كاذب أو غير كفؤ".. ضابط أمريكي يهاجم بلينكن بعد تصريح عن روسيا
سبوتنيك عربي
انتقد الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن أوكرانيا وروسيا. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T17:29+0000
2024-05-18T17:29+0000
روسيا
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "انظر، أنه أحد أمرين، إما أنه كاذب، أو أنه غير كفؤ وغير قادر على القيام بمهام وزير الخارجية".وقال: "كل ما عليك فعله هو النظر إلى العمليات التكتيكية اليومية، وبعد ذلك يمكنك أيضًا النظر إلى ما تحدثنا عنه أيضًا، أساسيات القوة القتالية، وكل شيء يصب في صالح روسيا".وفي وقت سابق، زعم بلينكن أن "نظام كييف، جنبًا إلى جنب مع الدول الغربية، سيكون قادرًا على الفوز في الصراع".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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"إما كاذب أو غير كفؤ".. ضابط أمريكي يهاجم بلينكن بعد تصريح عن روسيا

17:29 GMT 18.05.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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انتقد الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن أوكرانيا وروسيا.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "انظر، أنه أحد أمرين، إما أنه كاذب، أو أنه غير كفؤ وغير قادر على القيام بمهام وزير الخارجية".

ووصف ديفيس كلمات بلينكن بـ"الهراء"، مشيرا إلى أن روسيا أصبحت أقوى، ودعم الدول الغربية يضعف وسط الإرهاق.

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وقال: "كل ما عليك فعله هو النظر إلى العمليات التكتيكية اليومية، وبعد ذلك يمكنك أيضًا النظر إلى ما تحدثنا عنه أيضًا، أساسيات القوة القتالية، وكل شيء يصب في صالح روسيا".
وفي وقت سابق، زعم بلينكن أن "نظام كييف، جنبًا إلى جنب مع الدول الغربية، سيكون قادرًا على الفوز في الصراع".
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وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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