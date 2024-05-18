https://sarabic.ae/20240518/إما-كاذب-أو-غير-كفؤ-ضابط-أمريكي-يهاجم-بلينكن-بعد-تصريح-عن-روسيا-1088967578.html

"إما كاذب أو غير كفؤ".. ضابط أمريكي يهاجم بلينكن بعد تصريح عن روسيا

"إما كاذب أو غير كفؤ".. ضابط أمريكي يهاجم بلينكن بعد تصريح عن روسيا

سبوتنيك عربي

انتقد الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن أوكرانيا وروسيا. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T17:29+0000

2024-05-18T17:29+0000

2024-05-18T17:29+0000

روسيا

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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "انظر، أنه أحد أمرين، إما أنه كاذب، أو أنه غير كفؤ وغير قادر على القيام بمهام وزير الخارجية".وقال: "كل ما عليك فعله هو النظر إلى العمليات التكتيكية اليومية، وبعد ذلك يمكنك أيضًا النظر إلى ما تحدثنا عنه أيضًا، أساسيات القوة القتالية، وكل شيء يصب في صالح روسيا".وفي وقت سابق، زعم بلينكن أن "نظام كييف، جنبًا إلى جنب مع الدول الغربية، سيكون قادرًا على الفوز في الصراع".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

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