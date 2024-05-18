https://sarabic.ae/20240518/إما-كاذب-أو-غير-كفؤ-ضابط-أمريكي-يهاجم-بلينكن-بعد-تصريح-عن-روسيا-1088967578.html
"إما كاذب أو غير كفؤ".. ضابط أمريكي يهاجم بلينكن بعد تصريح عن روسيا
"إما كاذب أو غير كفؤ".. ضابط أمريكي يهاجم بلينكن بعد تصريح عن روسيا
سبوتنيك عربي
انتقد الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن أوكرانيا وروسيا. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T17:29+0000
2024-05-18T17:29+0000
2024-05-18T17:29+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/04/1088532039_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a1092e09aa2aef1e3707d4641d283492.jpg
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "انظر، أنه أحد أمرين، إما أنه كاذب، أو أنه غير كفؤ وغير قادر على القيام بمهام وزير الخارجية".وقال: "كل ما عليك فعله هو النظر إلى العمليات التكتيكية اليومية، وبعد ذلك يمكنك أيضًا النظر إلى ما تحدثنا عنه أيضًا، أساسيات القوة القتالية، وكل شيء يصب في صالح روسيا".وفي وقت سابق، زعم بلينكن أن "نظام كييف، جنبًا إلى جنب مع الدول الغربية، سيكون قادرًا على الفوز في الصراع".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240518/إعلام-روسيا-فاجأت-الغرب-بقدراتها-العسكرية-والاقتصادية-1088966516.html
https://sarabic.ae/20240518/خبير-بريطاني-يكشف-عن-موقف-الغرب-في-حال-وقوع-انقلاب-عسكري-بأوكرانيا-1088964556.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/04/1088532039_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_7bfbf43ce8e7d5a581e6b2ec5b8569d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
"إما كاذب أو غير كفؤ".. ضابط أمريكي يهاجم بلينكن بعد تصريح عن روسيا
انتقد الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن أوكرانيا وروسيا.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "انظر، أنه أحد أمرين، إما أنه كاذب، أو أنه غير كفؤ وغير قادر على القيام بمهام وزير الخارجية".
ووصف ديفيس كلمات بلينكن بـ"الهراء"، مشيرا إلى أن روسيا أصبحت أقوى، ودعم الدول الغربية يضعف وسط الإرهاق.
وقال: "كل ما عليك فعله هو النظر إلى العمليات التكتيكية اليومية، وبعد ذلك يمكنك أيضًا النظر إلى ما تحدثنا عنه أيضًا، أساسيات القوة القتالية، وكل شيء يصب في صالح روسيا".
وفي وقت سابق، زعم بلينكن أن "نظام كييف، جنبًا إلى جنب مع الدول الغربية، سيكون قادرًا على الفوز في الصراع".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى
، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.