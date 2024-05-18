https://sarabic.ae/20240518/خبير-بريطاني-يكشف-عن-موقف-الغرب-في-حال-وقوع-انقلاب-عسكري-بأوكرانيا-1088964556.html

خبير بريطاني يكشف عن موقف الغرب في حال وقوع انقلاب عسكري بأوكرانيا

خبير بريطاني يكشف عن موقف الغرب في حال وقوع انقلاب عسكري بأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الغرب لن يتدخل إذا بدأ انقلاب عسكري في أوكرانيا. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T15:13+0000

2024-05-18T15:13+0000

2024-05-18T15:13+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ميركوريس خلال مقابلة: "إذا رأينا انهيار الحكومة، كما حدث على سبيل المثال في سايغون، والذي بدأ في الواقع يحدث في الأسابيع القليلة الأخيرة من الحرب، فأعتقد أن الغرب والعالم كله سيفهم أن أوكرانيا سوف تنهار وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار التالي، سنبقى بعيدا، لا نريد أن ننجرّ إلى هذا ونغرق مع أوكرانيا".وأوضح ميركوريس أن انهيارا من هذا النوع أمر ممكن جدا، مشيرا إلى أن الاحتجاجات يمكن أن تبدأ في أوكرانيا، وأن الوحدات العسكرية ستنظم أعمال شغب.وخلص ميركوريس إلى القول: "كان هناك استياء شديد في بعض الوحدات من القائد الأعلى الجديد، الجنرال سيرسكي، لذا فمن المحتمل أن يحدث انهيار".وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وذكر زيلينسكي بشأن الانتخابات أن الآن "ليس الوقت المناسب"، مؤكدا ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.

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