https://sarabic.ae/20240518/خبير-بريطاني-يكشف-عن-موقف-الغرب-في-حال-وقوع-انقلاب-عسكري-بأوكرانيا-1088964556.html
خبير بريطاني يكشف عن موقف الغرب في حال وقوع انقلاب عسكري بأوكرانيا
خبير بريطاني يكشف عن موقف الغرب في حال وقوع انقلاب عسكري بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الغرب لن يتدخل إذا بدأ انقلاب عسكري في أوكرانيا. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T15:13+0000
2024-05-18T15:13+0000
2024-05-18T15:13+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086120152_0:269:2969:1939_1920x0_80_0_0_bb09ca7889983b46d7e9167570cd3fad.jpg
وقال ميركوريس خلال مقابلة: "إذا رأينا انهيار الحكومة، كما حدث على سبيل المثال في سايغون، والذي بدأ في الواقع يحدث في الأسابيع القليلة الأخيرة من الحرب، فأعتقد أن الغرب والعالم كله سيفهم أن أوكرانيا سوف تنهار وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار التالي، سنبقى بعيدا، لا نريد أن ننجرّ إلى هذا ونغرق مع أوكرانيا".وأوضح ميركوريس أن انهيارا من هذا النوع أمر ممكن جدا، مشيرا إلى أن الاحتجاجات يمكن أن تبدأ في أوكرانيا، وأن الوحدات العسكرية ستنظم أعمال شغب.وخلص ميركوريس إلى القول: "كان هناك استياء شديد في بعض الوحدات من القائد الأعلى الجديد، الجنرال سيرسكي، لذا فمن المحتمل أن يحدث انهيار".وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وذكر زيلينسكي بشأن الانتخابات أن الآن "ليس الوقت المناسب"، مؤكدا ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.
https://sarabic.ae/20240518/القوات-الروسية-تدمر-4-قنابل-هامر-فرنسية-وصاروخين-أمريكيي-الصنع-في-أجواء-بيلغورود-1088962055.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086120152_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79be660ad83d89bfcae2ccd23a80de6d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير بريطاني يكشف عن موقف الغرب في حال وقوع انقلاب عسكري بأوكرانيا
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الغرب لن يتدخل إذا بدأ انقلاب عسكري في أوكرانيا.
وقال ميركوريس خلال مقابلة: "إذا رأينا انهيار الحكومة، كما حدث على سبيل المثال في سايغون، والذي بدأ في الواقع يحدث في الأسابيع القليلة الأخيرة من الحرب، فأعتقد أن الغرب والعالم كله سيفهم أن أوكرانيا سوف تنهار وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار التالي، سنبقى بعيدا، لا نريد أن ننجرّ إلى هذا ونغرق مع أوكرانيا".
وأوضح ميركوريس أن انهيارا من هذا النوع أمر ممكن جدا، مشيرا إلى أن الاحتجاجات يمكن أن تبدأ في أوكرانيا، وأن الوحدات العسكرية ستنظم أعمال شغب.
وخلص ميركوريس إلى القول: "كان هناك استياء شديد في بعض الوحدات من القائد الأعلى الجديد، الجنرال سيرسكي، لذا فمن المحتمل أن يحدث انهيار".
وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وذكر زيلينسكي بشأن الانتخابات أن الآن "ليس الوقت المناسب"، مؤكدا ضرورة وضع هذه القضية جانبا
. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.