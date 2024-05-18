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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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26 د
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عالم سبوتنيك
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قوانين الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20240518/خبير-بريطاني-يكشف-عن-موقف-الغرب-في-حال-وقوع-انقلاب-عسكري-بأوكرانيا-1088964556.html
خبير بريطاني يكشف عن موقف الغرب في حال وقوع انقلاب عسكري بأوكرانيا
خبير بريطاني يكشف عن موقف الغرب في حال وقوع انقلاب عسكري بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الغرب لن يتدخل إذا بدأ انقلاب عسكري في أوكرانيا. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T15:13+0000
2024-05-18T15:13+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس خلال مقابلة: "إذا رأينا انهيار الحكومة، كما حدث على سبيل المثال في سايغون، والذي بدأ في الواقع يحدث في الأسابيع القليلة الأخيرة من الحرب، فأعتقد أن الغرب والعالم كله سيفهم أن أوكرانيا سوف تنهار وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار التالي، سنبقى بعيدا، لا نريد أن ننجرّ إلى هذا ونغرق مع أوكرانيا".وأوضح ميركوريس أن انهيارا من هذا النوع أمر ممكن جدا، مشيرا إلى أن الاحتجاجات يمكن أن تبدأ في أوكرانيا، وأن الوحدات العسكرية ستنظم أعمال شغب.وخلص ميركوريس إلى القول: "كان هناك استياء شديد في بعض الوحدات من القائد الأعلى الجديد، الجنرال سيرسكي، لذا فمن المحتمل أن يحدث انهيار".وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وذكر زيلينسكي بشأن الانتخابات أن الآن "ليس الوقت المناسب"، مؤكدا ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.
https://sarabic.ae/20240518/القوات-الروسية-تدمر-4-قنابل-هامر-فرنسية-وصاروخين-أمريكيي-الصنع-في-أجواء-بيلغورود-1088962055.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير بريطاني يكشف عن موقف الغرب في حال وقوع انقلاب عسكري بأوكرانيا

15:13 GMT 18.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الغرب لن يتدخل إذا بدأ انقلاب عسكري في أوكرانيا.
وقال ميركوريس خلال مقابلة: "إذا رأينا انهيار الحكومة، كما حدث على سبيل المثال في سايغون، والذي بدأ في الواقع يحدث في الأسابيع القليلة الأخيرة من الحرب، فأعتقد أن الغرب والعالم كله سيفهم أن أوكرانيا سوف تنهار وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار التالي، سنبقى بعيدا، لا نريد أن ننجرّ إلى هذا ونغرق مع أوكرانيا".
وأوضح ميركوريس أن انهيارا من هذا النوع أمر ممكن جدا، مشيرا إلى أن الاحتجاجات يمكن أن تبدأ في أوكرانيا، وأن الوحدات العسكرية ستنظم أعمال شغب.
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13:32 GMT
وخلص ميركوريس إلى القول: "كان هناك استياء شديد في بعض الوحدات من القائد الأعلى الجديد، الجنرال سيرسكي، لذا فمن المحتمل أن يحدث انهيار".
وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وذكر زيلينسكي بشأن الانتخابات أن الآن "ليس الوقت المناسب"، مؤكدا ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.
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