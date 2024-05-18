https://sarabic.ae/20240518/القوات-الروسية-تدمر-4-قنابل-هامر-فرنسية-وصاروخين-أمريكيي-الصنع-في-أجواء-بيلغورود-1088962055.html
القوات الروسية تدمر 4 قنابل "هامر" فرنسية وصاروخين أمريكيي الصنع في أجواء بيلغورود
القوات الروسية تدمر 4 قنابل "هامر" فرنسية وصاروخين أمريكيي الصنع في أجواء بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد لنظام كييف بتدمير 4 قنابل جوية موجهة وصاروخين مضادين للرادار في أجواء مقاطعة بيلغورود. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T13:32+0000
2024-05-18T13:32+0000
2024-05-18T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "من الساعة 12.20 إلى الساعة 12.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام قنابل موجهة من نوع هامر فرنسية الصنع وصواريخ هارم المضادة للرادار أمريكية الصنع ضد أهداف في روسيا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.تهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
القوات الروسية تدمر 4 قنابل "هامر" فرنسية وصاروخين أمريكيي الصنع في أجواء بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد لنظام كييف بتدمير 4 قنابل جوية موجهة وصاروخين مضادين للرادار في أجواء مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "من الساعة 12.20 إلى الساعة 12.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام قنابل موجهة من نوع هامر فرنسية الصنع وصواريخ هارم المضادة للرادار أمريكية الصنع ضد أهداف في روسيا".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أربع قنابل جوية موجهة وصاروخين مضادين للرادار فوق أراضي منطقة بيلغورود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
تهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.