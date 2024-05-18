عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240518/القوات-الروسية-تدمر-4-قنابل-هامر-فرنسية-وصاروخين-أمريكيي-الصنع-في-أجواء-بيلغورود-1088962055.html
القوات الروسية تدمر 4 قنابل "هامر" فرنسية وصاروخين أمريكيي الصنع في أجواء بيلغورود
القوات الروسية تدمر 4 قنابل "هامر" فرنسية وصاروخين أمريكيي الصنع في أجواء بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد لنظام كييف بتدمير 4 قنابل جوية موجهة وصاروخين مضادين للرادار في أجواء مقاطعة بيلغورود. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T13:32+0000
2024-05-18T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "من الساعة 12.20 إلى الساعة 12.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام قنابل موجهة من نوع هامر فرنسية الصنع وصواريخ هارم المضادة للرادار أمريكية الصنع ضد أهداف في روسيا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.تهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240518/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستاريتسا-في-مقاطعة-خاركوف-1088958134.html
https://sarabic.ae/20240517/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-14-قذيفة-صاروخية-أطلقتها-قوات-كييف-نحو-مقاطعة-بيلغورود-1088948420.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر 4 قنابل "هامر" فرنسية وصاروخين أمريكيي الصنع في أجواء بيلغورود

13:32 GMT 18.05.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-350 فيتياز" المضادة للطائرات
منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد لنظام كييف بتدمير 4 قنابل جوية موجهة وصاروخين مضادين للرادار في أجواء مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "من الساعة 12.20 إلى الساعة 12.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام قنابل موجهة من نوع هامر فرنسية الصنع وصواريخ هارم المضادة للرادار أمريكية الصنع ضد أهداف في روسيا".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أربع قنابل جوية موجهة وصاروخين مضادين للرادار فوق أراضي منطقة بيلغورود".

جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
10:17 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 قذيفة صاروخية أطلقتها قوات كييف نحو مقاطعة بيلغورود
أمس, 19:56 GMT
تهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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