https://sarabic.ae/20240517/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-14-قذيفة-صاروخية-أطلقتها-قوات-كييف-نحو-مقاطعة-بيلغورود-1088948420.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 قذيفة صاروخية أطلقتها قوات كييف نحو مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 قذيفة صاروخية أطلقتها قوات كييف نحو مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية دمرت 14 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T19:56+0000
2024-05-17T19:56+0000
2024-05-17T19:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102942/20/1029422051_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_3ef8f2f23b1e43734508d6cc1bdbdd22.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 17 أيار/ مايو حوالي الساعة 20:05 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل روسيا الاتحادية باستخدام راجمة صواريخ طراز "فامبير-آر-إم 70".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تسقط-7-مقاتلات-أوكرانية-و4-مروحيات-وتدمر-مدرعات-غربية-مختلفة-1088936817.html
https://sarabic.ae/20240517/إعلام-أمريكي-الوضع-على-الجبهة-يدفع-كييف-وواشنطن-إلى-خوض-مخاطر-كبيرة-1088947882.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102942/20/1029422051_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_7d5ec94bd023e5e72695cd066b160fd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 قذيفة صاروخية أطلقتها قوات كييف نحو مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية دمرت 14 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 17 أيار/ مايو حوالي الساعة 20:05 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل روسيا الاتحادية باستخدام راجمة صواريخ طراز "فامبير-آر-إم 70".
وأكد البيان أنه تم تدمير 14 صاروخًا فوق مقاطعة بيلغورود.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.