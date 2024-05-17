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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240517/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-14-قذيفة-صاروخية-أطلقتها-قوات-كييف-نحو-مقاطعة-بيلغورود-1088948420.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 قذيفة صاروخية أطلقتها قوات كييف نحو مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 قذيفة صاروخية أطلقتها قوات كييف نحو مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية دمرت 14 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T19:56+0000
2024-05-17T19:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 17 أيار/ مايو حوالي الساعة 20:05 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل روسيا الاتحادية باستخدام راجمة صواريخ طراز "فامبير-آر-إم 70".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تسقط-7-مقاتلات-أوكرانية-و4-مروحيات-وتدمر-مدرعات-غربية-مختلفة-1088936817.html
https://sarabic.ae/20240517/إعلام-أمريكي-الوضع-على-الجبهة-يدفع-كييف-وواشنطن-إلى-خوض-مخاطر-كبيرة-1088947882.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 قذيفة صاروخية أطلقتها قوات كييف نحو مقاطعة بيلغورود

19:56 GMT 17.05.2024
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصور منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400" في ضواحي موسكو، روسيا
 منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية دمرت 14 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 17 أيار/ مايو حوالي الساعة 20:05 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل روسيا الاتحادية باستخدام راجمة صواريخ طراز "فامبير-آر-إم 70".

وأكد البيان أنه تم تدمير 14 صاروخًا فوق مقاطعة بيلغورود.

عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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