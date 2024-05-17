https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تسقط-7-مقاتلات-أوكرانية-و4-مروحيات-وتدمر-مدرعات-غربية-مختلفة-1088936817.html

القوات الروسية تسقط 7 مقاتلات أوكرانية و4 مروحيات وتدمر مدرعات غربية مختلفة

القوات الروسية تسقط 7 مقاتلات أوكرانية و4 مروحيات وتدمر مدرعات غربية مختلفة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية أسقطت 7 مقاتلات أوكرانية، و4 مروحيات، ودمرت مدرعات غربية مختلفة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T13:39+0000

2024-05-17T13:39+0000

2024-05-17T13:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على مدار أسبوع، دمرت القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة 4 طائرات مروحية من طراز "مي-24" في مهبطها، بالإضافة إلى 40 زورقًا مسيرًا في مستودع التخزين".وتابع البيان: "خلال الأسبوع، دمرت القوات الروسية "31 صاروخًا تكتيكيًا عملياتيًا من طراز "آتاكمز" أمريكية الصنع و"توتشكا-أو"، و31 قذيفة صاروخية موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و15 صاروخًا مضادًا للرادار من طراز "هارم" أمريكية الصنع، و199 قذيفة صاروخية من طراز "هيمارس" و"فامبير" و"غراد" و"أولخا" بالإضافة إلى 329 طائرة مسيرة".وتابع البيان: "استسلم 63 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس خلال الأسبوع، من ضمنهم 48 في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية تجمع قوات "سيفير".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تنفذ-28-ضربة-مشتركة-دمرت-فيها-مراكز-قيادة-ومنشآت-للمطارات-الأوكرانية-1088934076.html

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