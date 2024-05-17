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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تسقط-7-مقاتلات-أوكرانية-و4-مروحيات-وتدمر-مدرعات-غربية-مختلفة-1088936817.html
القوات الروسية تسقط 7 مقاتلات أوكرانية و4 مروحيات وتدمر مدرعات غربية مختلفة
القوات الروسية تسقط 7 مقاتلات أوكرانية و4 مروحيات وتدمر مدرعات غربية مختلفة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية أسقطت 7 مقاتلات أوكرانية، و4 مروحيات، ودمرت مدرعات غربية مختلفة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T13:39+0000
2024-05-17T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على مدار أسبوع، دمرت القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة 4 طائرات مروحية من طراز "مي-24" في مهبطها، بالإضافة إلى 40 زورقًا مسيرًا في مستودع التخزين".وتابع البيان: "خلال الأسبوع، دمرت القوات الروسية "31 صاروخًا تكتيكيًا عملياتيًا من طراز "آتاكمز" أمريكية الصنع و"توتشكا-أو"، و31 قذيفة صاروخية موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و15 صاروخًا مضادًا للرادار من طراز "هارم" أمريكية الصنع، و199 قذيفة صاروخية من طراز "هيمارس" و"فامبير" و"غراد" و"أولخا" بالإضافة إلى 329 طائرة مسيرة".وتابع البيان: "استسلم 63 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس خلال الأسبوع، من ضمنهم 48 في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية تجمع قوات "سيفير".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تنفذ-28-ضربة-مشتركة-دمرت-فيها-مراكز-قيادة-ومنشآت-للمطارات-الأوكرانية-1088934076.html
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-في-مقاطعة-خاركوف-1088933949.html
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روسيا

القوات الروسية تسقط 7 مقاتلات أوكرانية و4 مروحيات وتدمر مدرعات غربية مختلفة

13:39 GMT 17.05.2024
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "ميغ - 29"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية أسقطت 7 مقاتلات أوكرانية، و4 مروحيات، ودمرت مدرعات غربية مختلفة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على مدار أسبوع، دمرت القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة 4 طائرات مروحية من طراز "مي-24" في مهبطها، بالإضافة إلى 40 زورقًا مسيرًا في مستودع التخزين".

القوات الروسية دمرت نظام دفاع جوي "باتريوت" أمريكي الصنع في الموقع القتالي، ومستودعات ذخيرة ووقود ومعدات طيران في 5 مطارات عسكرية".

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 28 ضربة مشتركة دمرت فيها مراكز قيادة ومنشآت للمطارات الأوكرانية
12:35 GMT

خلال أسبوع، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي 6 طائرات من طراز "ميغ-29" وواحدة من طراز "سو-ـ27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وتابع البيان: "خلال الأسبوع، دمرت القوات الروسية "31 صاروخًا تكتيكيًا عملياتيًا من طراز "آتاكمز" أمريكية الصنع و"توتشكا-أو"، و31 قذيفة صاروخية موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و15 صاروخًا مضادًا للرادار من طراز "هارم" أمريكية الصنع، و199 قذيفة صاروخية من طراز "هيمارس" و"فامبير" و"غراد" و"أولخا" بالإضافة إلى 329 طائرة مسيرة".

وأضاف البيان: "قوات أسطول البحر الأسود دمرت 25 زورقًا أوكرانيًا مسيرًا في مياه البحر الأسود، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابع البيان: "استسلم 63 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس خلال الأسبوع، من ضمنهم 48 في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية تجمع قوات "سيفير".
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف
12:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT
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