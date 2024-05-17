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القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تنفذ-28-ضربة-مشتركة-دمرت-فيها-مراكز-قيادة-ومنشآت-للمطارات-الأوكرانية-1088934076.html
القوات الروسية تنفذ 28 ضربة مشتركة دمرت فيها مراكز قيادة ومنشآت للمطارات الأوكرانية
القوات الروسية تنفذ 28 ضربة مشتركة دمرت فيها مراكز قيادة ومنشآت للمطارات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنّت 28 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار ضد مراكز قيادة أوكرانية، ومرافق البنية التحتية... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T12:35+0000
2024-05-17T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 11 إلى 17 مايو/أيار، نفذت القوات الروسية 28 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية من دون طيار، ضد مواقع القيادة الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي، والترسانات، وقواعد الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك ورش إنتاج وتخزين القوارب المسيرة والطائرات من دون طيار الهجومية".وأكد البيان أنه تم تم ضرب نقاط انتشار مؤقتة لوحدات التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.وأضاف البيان أنه "نتيجة نتيجة للأعمال النشطة، قامت وحدات قوات مجموعة المركز بتحرير منطقة كيراميك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، كما استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق نوفواليكساندروفكا، ويفجينوفكا، وكارلوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن القوات الروسية صدت 59 هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الأسبوع.
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القوات الروسية تنفذ 28 ضربة مشتركة دمرت فيها مراكز قيادة ومنشآت للمطارات الأوكرانية

12:35 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 12:44 GMT 17.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنّت 28 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار ضد مراكز قيادة أوكرانية، ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي، والترسانات وقواعد الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 11 إلى 17 مايو/أيار، نفذت القوات الروسية 28 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية من دون طيار، ضد مواقع القيادة الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي، والترسانات، وقواعد الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك ورش إنتاج وتخزين القوارب المسيرة والطائرات من دون طيار الهجومية".
وأكد البيان أنه تم تم ضرب نقاط انتشار مؤقتة لوحدات التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.
وأضاف البيان أنه "نتيجة نتيجة للأعمال النشطة، قامت وحدات قوات مجموعة المركز بتحرير منطقة كيراميك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، كما استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق نوفواليكساندروفكا، ويفجينوفكا، وكارلوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية صدت 59 هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الأسبوع.
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