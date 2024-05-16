صاروخ "إسكندر" روسي يدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في خاركوف بمن فيه... فيديو
14:53 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 15:16 GMT 16.05.2024)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف بضربة من صاروخ "إسكندر"، وتم تحييد نحو 50 جنديًا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف صاروخ إسكندر الروسي الموقع الذي تم استكشافه مسبقًا لمركز قيادة اللواء 302 الصاروخي المضاد للطائرات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
لحظة استهداف موقع قيادة اللواء الأوكراني 302 المضاد للطائرات بصاروخ "اسكندر" الروسي ما أسفر عن تدميره والقضاء على 50 عسكريا أوكرانيا https://t.co/Fo3cpuxyhy pic.twitter.com/QFRoBWpxlJ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 16, 2024
نتيجة للضربة، تم تدمير مركز قيادة اللواء، ومستودع ذخيرة، وتحييد نحو 50 عسكريا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت 11 زورقًا أوكرانيًا مسيّرا، متجهة إلى شبه جزيرة القرم في الجزء الغربي من البحر الأسود.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.