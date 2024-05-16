صاروخ "إسكندر" روسي يدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في خاركوف بمن فيه... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240516/صاروخ-إسكندر-روسي-يدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-بمن-فيه-1088903322.html
صاروخ "إسكندر" روسي يدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في خاركوف بمن فيه... فيديو
صاروخ "إسكندر" روسي يدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في خاركوف بمن فيه... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف بضربة من صاروخ "إسكندر"، وتم تحييد نحو... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T14:53+0000
2024-05-16T15:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061575887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b51c24e9eae3c19772ea9e319a752c8c.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف صاروخ إسكندر الروسي الموقع الذي تم استكشافه مسبقًا لمركز قيادة اللواء 302 الصاروخي المضاد للطائرات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تدمر-11-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-في-البحر-الأسود-1088899481.html
https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تسقط-3-مقاتلات-ميغ-29-أوكرانية-و7-صواريخ-أتاكمز-أمريكية---1088893455.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061575887_400:0:1840:1080_1920x0_80_0_0_f0bc372373b8e5e0fd81f0b98d272b23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

صاروخ "إسكندر" روسي يدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في خاركوف بمن فيه... فيديو

14:53 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 15:16 GMT 16.05.2024)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف بضربة من صاروخ "إسكندر"، وتم تحييد نحو 50 جنديًا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف صاروخ إسكندر الروسي الموقع الذي تم استكشافه مسبقًا لمركز قيادة اللواء 302 الصاروخي المضاد للطائرات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

نتيجة للضربة، تم تدمير مركز قيادة اللواء، ومستودع ذخيرة، وتحييد نحو 50 عسكريا.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود
12:52 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت 11 زورقًا أوكرانيًا مسيّرا، متجهة إلى شبه جزيرة القرم في الجزء الغربي من البحر الأسود.
مصنع لانتاج مقاتلات ميغ-29 متعددة المهام في محيط موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية
10:39 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ترسل فريقا قانونيا إلى محكمة العدل 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала