https://sarabic.ae/20240517/إعلام-أمريكي-الوضع-على-الجبهة-يدفع-كييف-وواشنطن-إلى-خوض-مخاطر-كبيرة-1088947882.html

إعلام أمريكي: الوضع على الجبهة يدفع كييف وواشنطن إلى خوض مخاطر كبيرة

إعلام أمريكي: الوضع على الجبهة يدفع كييف وواشنطن إلى خوض مخاطر كبيرة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن موقف أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة أصبح أكثر خطورة، ما دفع كييف والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات أكثر... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T19:52+0000

2024-05-17T19:52+0000

2024-05-17T19:52+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بعد مرور عامين، أصبح الافتراض بأن الوقت في صالح أوكرانيا يبدو مشكوكًا فيه على نحو متزايد".وأشار المقال إلى أن خسارة الأراضي لصالح القوات الروسية، ونقص الدفاعات الجوية، والنقص المستمر في القذائف على خط المواجهة، يزيد من حاجة كييف وحلفائها الغربيين إلى تغيير نهجهم الشامل تجاه الصراع الأوكراني.وذكر المقال المنشور في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه، "لم يعد بوسع أوكرانيا أن تتحمل مجرد انتظار الروس، والامتناع عن ضرب أهداف عسكرية ولوجستية داخل روسيا، وتأمل أن تنتهي القصف المدفعي في شرق أوكرانيا في نهاية المطاف لصالحهم، وبدلا من ذلك، سيتعين عليها المضي في الهجوم. الأمر الذي ينطوي على مخاطر معينة للتصعيد"، وفق المقال.وخلص المنشور إلى أن "هذا خيار صعب، لكن رفض الاختيار يمكن أن يكون أكثر خطورة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, أخبار أوكرانيا