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https://sarabic.ae/20240517/إعلام-أمريكي-الوضع-على-الجبهة-يدفع-كييف-وواشنطن-إلى-خوض-مخاطر-كبيرة-1088947882.html
إعلام أمريكي: الوضع على الجبهة يدفع كييف وواشنطن إلى خوض مخاطر كبيرة
إعلام أمريكي: الوضع على الجبهة يدفع كييف وواشنطن إلى خوض مخاطر كبيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن موقف أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة أصبح أكثر خطورة، ما دفع كييف والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات أكثر... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T19:52+0000
2024-05-17T19:52+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بعد مرور عامين، أصبح الافتراض بأن الوقت في صالح أوكرانيا يبدو مشكوكًا فيه على نحو متزايد".وأشار المقال إلى أن خسارة الأراضي لصالح القوات الروسية، ونقص الدفاعات الجوية، والنقص المستمر في القذائف على خط المواجهة، يزيد من حاجة كييف وحلفائها الغربيين إلى تغيير نهجهم الشامل تجاه الصراع الأوكراني.وذكر المقال المنشور في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه، "لم يعد بوسع أوكرانيا أن تتحمل مجرد انتظار الروس، والامتناع عن ضرب أهداف عسكرية ولوجستية داخل روسيا، وتأمل أن تنتهي القصف المدفعي في شرق أوكرانيا في نهاية المطاف لصالحهم، وبدلا من ذلك، سيتعين عليها المضي في الهجوم. الأمر الذي ينطوي على مخاطر معينة للتصعيد"، وفق المقال.وخلص المنشور إلى أن "هذا خيار صعب، لكن رفض الاختيار يمكن أن يكون أكثر خطورة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240517/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يتحدث-عن-مصير-زيلينسكي-بعد-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1088945200.html
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تسقط-7-مقاتلات-أوكرانية-و4-مروحيات-وتدمر-مدرعات-غربية-مختلفة-1088936817.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام أمريكي: الوضع على الجبهة يدفع كييف وواشنطن إلى خوض مخاطر كبيرة

19:52 GMT 17.05.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن موقف أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة أصبح أكثر خطورة، ما دفع كييف والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات أكثر خطورة، بما في ذلك رفع واشنطن الحظر على الهجمات بالأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بعد مرور عامين، أصبح الافتراض بأن الوقت في صالح أوكرانيا يبدو مشكوكًا فيه على نحو متزايد".

وتابع: "على الرغم من العقوبات، أظهر الاقتصاد الروسي نموًا في عام 2023 وهو في طريقه لتكرار ذلك هذا العام، وعلى الجانب الآخر من المعادلة، فإن موقع أوكرانيا الاستراتيجي أصبح أكثر خطورة".

وأشار المقال إلى أن خسارة الأراضي لصالح القوات الروسية، ونقص الدفاعات الجوية، والنقص المستمر في القذائف على خط المواجهة، يزيد من حاجة كييف وحلفائها الغربيين إلى تغيير نهجهم الشامل تجاه الصراع الأوكراني.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
مستشار سابق في البنتاغون يتحدث عن مصير زيلينسكي بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا
18:05 GMT
وذكر المقال المنشور في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه، "لم يعد بوسع أوكرانيا أن تتحمل مجرد انتظار الروس، والامتناع عن ضرب أهداف عسكرية ولوجستية داخل روسيا، وتأمل أن تنتهي القصف المدفعي في شرق أوكرانيا في نهاية المطاف لصالحهم، وبدلا من ذلك، سيتعين عليها المضي في الهجوم. الأمر الذي ينطوي على مخاطر معينة للتصعيد"، وفق المقال.

وأوضح المقال أنه لم يعد بإمكان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منع القوات المسلحة الأوكرانية من تنفيذ ضربات بالأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية، مما يمنح كييف الفرصة لاستخدامها لشن هجمات على روسيا بعد القرار المماثل المعلن عنه سابقًا، من قبل بريطانيا.

وخلص المنشور إلى أن "هذا خيار صعب، لكن رفض الاختيار يمكن أن يكون أكثر خطورة".
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 7 مقاتلات أوكرانية و4 مروحيات وتدمر مدرعات غربية مختلفة
13:39 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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