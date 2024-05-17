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https://sarabic.ae/20240517/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يتحدث-عن-مصير-زيلينسكي-بعد-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1088945200.html
مستشار سابق في البنتاغون يتحدث عن مصير زيلينسكي بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا
مستشار سابق في البنتاغون يتحدث عن مصير زيلينسكي بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأنه سيتم الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنهاية العملية العسكرية الخاصة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T18:05+0000
2024-05-17T18:05+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور خلال مقابلة: "أظن أن هذا سيحدث داخل البلاد. سيتعين على زيلينسكي وأشخاصه الموثوق بهم المغادرة. لا أحد يعرف ما إذا كانوا سيغادرون بسلام أو سيتم وضعهم في نهاية المطاف على الحائط وإطلاق النار عليهم أو تسميمهم أو أي شيء آخر"، وفق كلماته.وأوضح ماكغريغور أنه من الممكن أيضًا سيناريو يُسمح فيه لرئيس نظام كييف بمغادرة البلاد، على سبيل المثال، إلى قبرص، مضيفا أن "حقيقة إزالته واضحة".وتابع: "لن نفعل أي شيء، سنقف مكتوفي الأيدي، وسننتظر حتى تندلع هذه المأساة. ولا أعتقد حتى أن وكالة المخابرات المركزية أو "إم آي 6" ستتدخل".وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وذكر زيلينسكي بشأن الانتخابات ان الآن "ليس الوقت المناسب"، مؤكدا ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تستهدف-ميناء-يوجني-في-مقاطعة-أوديسا-1088944251.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار سابق في البنتاغون يتحدث عن مصير زيلينسكي بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا

18:05 GMT 17.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأنه سيتم الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنهاية العملية العسكرية الخاصة.
وقال ماكغريغور خلال مقابلة: "أظن أن هذا سيحدث داخل البلاد. سيتعين على زيلينسكي وأشخاصه الموثوق بهم المغادرة. لا أحد يعرف ما إذا كانوا سيغادرون بسلام أو سيتم وضعهم في نهاية المطاف على الحائط وإطلاق النار عليهم أو تسميمهم أو أي شيء آخر"، وفق كلماته.
وأوضح ماكغريغور أنه من الممكن أيضًا سيناريو يُسمح فيه لرئيس نظام كييف بمغادرة البلاد، على سبيل المثال، إلى قبرص، مضيفا أن "حقيقة إزالته واضحة".
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
القوات الروسية تستهدف ميناء "يوجني" في مقاطعة أوديسا
17:08 GMT
وتابع: "لن نفعل أي شيء، سنقف مكتوفي الأيدي، وسننتظر حتى تندلع هذه المأساة. ولا أعتقد حتى أن وكالة المخابرات المركزية أو "إم آي 6" ستتدخل".
وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وذكر زيلينسكي بشأن الانتخابات ان الآن "ليس الوقت المناسب"، مؤكدا ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.
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