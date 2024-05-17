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https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تستهدف-ميناء-يوجني-في-مقاطعة-أوديسا-1088944251.html
القوات الروسية تستهدف ميناء "يوجني" في مقاطعة أوديسا
القوات الروسية تستهدف ميناء "يوجني" في مقاطعة أوديسا
سبوتنيك عربي
صرح منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت ميناء مدينة "يوجني" في مقاطعة أوديسا. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T17:08+0000
2024-05-17T17:08+0000
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 18:30 وصلت إلى مدينة يوجني في مقاطعة أوديسا، ووصلت إلى منطقة الميناء حيث كانت هناك بالفعل ضربة منذ وقت ليس ببعيد".وبحسب ليبيديف، استهدفت القوات الروسية، في وقت سابق من اليوم، وحدة عسكرية في ضواحي أوديسا، موضحا أن شاحنات تحمل معدات عسكرية كانت تمر في اتجاهها ثلاث مرات في اليوم.بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، كانت وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تسقط-7-مقاتلات-أوكرانية-و4-مروحيات-وتدمر-مدرعات-غربية-مختلفة-1088936817.html
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روسيا

القوات الروسية تستهدف ميناء "يوجني" في مقاطعة أوديسا

17:08 GMT 17.05.2024
© Sputnik . Denis Petrov / الانتقال إلى بنك الصورميناء أوديسا
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Denis Petrov
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صرح منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت ميناء مدينة "يوجني" في مقاطعة أوديسا.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 18:30 وصلت إلى مدينة يوجني في مقاطعة أوديسا، ووصلت إلى منطقة الميناء حيث كانت هناك بالفعل ضربة منذ وقت ليس ببعيد".
وأوضح ليبيديف أنه يتم إعداد زوارق مائية مسيرة في ميناء في يوجني.
وبحسب ليبيديف، استهدفت القوات الروسية، في وقت سابق من اليوم، وحدة عسكرية في ضواحي أوديسا، موضحا أن شاحنات تحمل معدات عسكرية كانت تمر في اتجاهها ثلاث مرات في اليوم.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 7 مقاتلات أوكرانية و4 مروحيات وتدمر مدرعات غربية مختلفة
13:39 GMT
بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، كانت وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
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