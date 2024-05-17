https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تستهدف-ميناء-يوجني-في-مقاطعة-أوديسا-1088944251.html
القوات الروسية تستهدف ميناء "يوجني" في مقاطعة أوديسا
القوات الروسية تستهدف ميناء "يوجني" في مقاطعة أوديسا
سبوتنيك عربي
صرح منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت ميناء مدينة "يوجني" في مقاطعة أوديسا. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T17:08+0000
2024-05-17T17:08+0000
2024-05-17T17:08+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101600/11/1016001116_0:261:2712:1787_1920x0_80_0_0_e713fd8fad4790758c9bc320a219d7ef.jpg
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 18:30 وصلت إلى مدينة يوجني في مقاطعة أوديسا، ووصلت إلى منطقة الميناء حيث كانت هناك بالفعل ضربة منذ وقت ليس ببعيد".وبحسب ليبيديف، استهدفت القوات الروسية، في وقت سابق من اليوم، وحدة عسكرية في ضواحي أوديسا، موضحا أن شاحنات تحمل معدات عسكرية كانت تمر في اتجاهها ثلاث مرات في اليوم.بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، كانت وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تسقط-7-مقاتلات-أوكرانية-و4-مروحيات-وتدمر-مدرعات-غربية-مختلفة-1088936817.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101600/11/1016001116_0:7:2712:2041_1920x0_80_0_0_c143a330a55158d38f6564b733ba460e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تستهدف ميناء "يوجني" في مقاطعة أوديسا
صرح منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت ميناء مدينة "يوجني" في مقاطعة أوديسا.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 18:30 وصلت إلى مدينة يوجني في مقاطعة أوديسا، ووصلت إلى منطقة الميناء حيث كانت هناك بالفعل ضربة منذ وقت ليس ببعيد".
وأوضح ليبيديف أنه يتم إعداد زوارق مائية مسيرة في ميناء في يوجني.
وبحسب ليبيديف، استهدفت القوات الروسية، في وقت سابق من اليوم، وحدة عسكرية في ضواحي أوديسا، موضحا أن شاحنات تحمل معدات عسكرية كانت تمر في اتجاهها ثلاث مرات في اليوم.
بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، كانت وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.