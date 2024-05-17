https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تستعد-لتحرير-مدينة-جديدة-في-خاركوف-1088943175.html
القوات الروسية تستعد لتحرير مدينة جديدة في خاركوف
القوات الروسية تستعد لتحرير مدينة جديدة في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، اليوم الجمعة، بأن المعارك متواصلة في مدينة فولتشانسك بالمقاطعة، وكل شارع تمت استعادته هو... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T16:37+0000
2024-05-17T16:37+0000
2024-05-17T16:37+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكر غانشيف في حسابه على "تلغرام": "المدينة الرئيسية التي نحن على وشك تحريرها هي فولتشانسك، والقتال مستمر، ويمكننا القول إن كل شارع تمت استعادته من العدو جاء نتيجة معارك خطيرة وصعبة".وأضاف: "هناك نتائج معينة في قطاعات أخرى من جبهة خاركوف، إحداها هي سفاتوفسك-كوبيانسك، حيث تمكن مقاتلونا من التقدم نحو بوروفايا، ويواصلون تحسين مواقعهم هناك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 7 مقاتلات أوكرانية، و4 مروحيات، ودمرت مدرعات غربية مختلفة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تسقط-7-مقاتلات-أوكرانية-و4-مروحيات-وتدمر-مدرعات-غربية-مختلفة-1088936817.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تستعد لتحرير مدينة جديدة في خاركوف
أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، اليوم الجمعة، بأن المعارك متواصلة في مدينة فولتشانسك بالمقاطعة، وكل شارع تمت استعادته هو نتيجة معارك خطيرة وصعبة.
وذكر غانشيف في حسابه على "تلغرام": "المدينة الرئيسية التي نحن على وشك تحريرها هي فولتشانسك، والقتال مستمر، ويمكننا القول إن كل شارع تمت استعادته من العدو جاء نتيجة معارك خطيرة وصعبة".
وأضاف: "هناك نتائج معينة في قطاعات أخرى من جبهة خاركوف، إحداها هي سفاتوفسك-كوبيانسك، حيث تمكن مقاتلونا من التقدم نحو بوروفايا، ويواصلون تحسين مواقعهم هناك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 7 مقاتلات أوكرانية، و4 مروحيات، ودمرت مدرعات غربية مختلفة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.