https://sarabic.ae/20240516/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-الوقت-لانهيار-جبهة-كييف-1088904617.html
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن الوقت لانهيار جبهة كييف
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن الوقت لانهيار جبهة كييف
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، توني شافير، بأن أوكرانيا قد تتكبد الهزيمة على الجبهة خلال ثلاثة أشهر. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T15:56+0000
2024-05-16T15:56+0000
2024-05-16T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شافير خلال مقابلة: "أحاول أن أكون واقعيا. من المحتمل أن نشهد سقوط كييف في غضون ثلاثة أشهر تقريبا. لقد حقق الروس تقدما هائلا".وأكد شافير أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على وقف تقدم الجيش الروسي.وقال: "في الوقت الحالي لا توجد خيارات متبقية، الشيء الوحيد الذي تعول عليه إدارة بايدن هو أن السقوط الحتمي لأوكرانيا سيحدث بعد الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240516/صاروخ-إسكندر-روسي-يدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-بمن-فيه-1088903322.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن الوقت لانهيار جبهة كييف
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، توني شافير، بأن أوكرانيا قد تتكبد الهزيمة على الجبهة خلال ثلاثة أشهر.
وقال شافير خلال مقابلة: "أحاول أن أكون واقعيا. من المحتمل أن نشهد سقوط كييف في غضون ثلاثة أشهر تقريبا. لقد حقق الروس تقدما هائلا".
وأكد شافير أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على وقف تقدم الجيش الروسي.
وقال: "في الوقت الحالي لا توجد خيارات متبقية، الشيء الوحيد الذي تعول عليه إدارة بايدن هو أن السقوط الحتمي لأوكرانيا سيحدث بعد الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية،
و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت 11 زورقًا أوكرانيًا مسيّرا، متجهة إلى شبه جزيرة القرم في الجزء الغربي من البحر الأسود.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.