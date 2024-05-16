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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240516/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-الوقت-لانهيار-جبهة-كييف-1088904617.html
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن الوقت لانهيار جبهة كييف
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن الوقت لانهيار جبهة كييف
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، توني شافير، بأن أوكرانيا قد تتكبد الهزيمة على الجبهة خلال ثلاثة أشهر. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T15:56+0000
2024-05-16T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شافير خلال مقابلة: "أحاول أن أكون واقعيا. من المحتمل أن نشهد سقوط كييف في غضون ثلاثة أشهر تقريبا. لقد حقق الروس تقدما هائلا".وأكد شافير أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على وقف تقدم الجيش الروسي.وقال: "في الوقت الحالي لا توجد خيارات متبقية، الشيء الوحيد الذي تعول عليه إدارة بايدن هو أن السقوط الحتمي لأوكرانيا سيحدث بعد الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240516/صاروخ-إسكندر-روسي-يدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-بمن-فيه-1088903322.html
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روسيا
روسيا

ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن الوقت لانهيار جبهة كييف

15:56 GMT 16.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، توني شافير، بأن أوكرانيا قد تتكبد الهزيمة على الجبهة خلال ثلاثة أشهر.
وقال شافير خلال مقابلة: "أحاول أن أكون واقعيا. من المحتمل أن نشهد سقوط كييف في غضون ثلاثة أشهر تقريبا. لقد حقق الروس تقدما هائلا".
وأكد شافير أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على وقف تقدم الجيش الروسي.
وقال: "في الوقت الحالي لا توجد خيارات متبقية، الشيء الوحيد الذي تعول عليه إدارة بايدن هو أن السقوط الحتمي لأوكرانيا سيحدث بعد الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني".
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "إسكندر" روسي يدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في خاركوف بمن فيه... فيديو
14:53 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت 11 زورقًا أوكرانيًا مسيّرا، متجهة إلى شبه جزيرة القرم في الجزء الغربي من البحر الأسود.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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