https://sarabic.ae/20240518/إعلام-روسيا-فاجأت-الغرب-بقدراتها-العسكرية-والاقتصادية-1088966516.html

إعلام: روسيا فاجأت الغرب بقدراتها العسكرية والاقتصادية

إعلام: روسيا فاجأت الغرب بقدراتها العسكرية والاقتصادية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن روسيا أظهرت مرونة عسكرية واقتصادية على عكس توقعات الدول الغربية. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T16:31+0000

2024-05-18T16:31+0000

2024-05-18T16:32+0000

روسيا

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "في العام الماضي، فشل الهجوم المضاد الأوكراني؛ وأثبتت روسيا مرونتها اقتصاديًا وعسكريًا".ومع ذلك، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فشلت العقوبات الغربية في تدمير الاقتصاد الروسي، في حين ضعفت أوكرانيا وهي تحاول التعافي من "التوقف المنهك لمدة ستة أشهر في تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية".ومن بين علامات استقرار روسيا، يسلط المنشور الضوء على الزيادة الحادة في التجارة الثنائية مع الصين منذ بدء العملية العسكرية، والهجوم الأخير للقوات الروسية في اتجاه خاركوف، الذي فاجأ أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

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