https://sarabic.ae/20240522/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-الاعترافات-بفلسطين-تؤكد-عدالة-القضية-وتنسجم-مع-كفاح-الشعب-1089097248.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": الاعترافات بفلسطين تؤكد عدالة القضية وتنسجم مع كفاح الشعب

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": الاعترافات بفلسطين تؤكد عدالة القضية وتنسجم مع كفاح الشعب

سبوتنيك عربي

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن خطوة اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين، تأتي في سياق التأكيد على عدالة... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T08:47+0000

2024-05-22T08:47+0000

2024-05-22T09:45+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن فلسطين تثمن عاليًا اعترافات العديد من البلدان في مقدمتها إسبانيا والنرويج وإيرلندا، بالدولة الفلسطينية، وهو ما ينسجم مع نضال وكفاح الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، والتأكيد على حقه في الصمود والمقاومة والوصول لحريته واستقلاله ونيل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية.وأوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين مر على 3 مراحل، الأولى في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988، عندما تم الإعلان من قبل الرئيس ياسر عرفات عن قيام دولة فلسطين، والدول التي اعترفت بها كانت أكثر من الدول التي تعترف بإسرائيل.وتابع: "في عام 2011 ذهبنا من أجل الاعتراف بدولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي، وأجهضت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال فيتو أمريكي ذلك، وذهبنا في 2012 ونجحنا في الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب، والدول التي صوتت إلى جانب فلسطين 139 دولة بشكل فوري، والعديد من الدول بعد ذلك اعترفت بفلسطين".وأكد أن فلسطين عملت منذ ذلك اليوم وحتى الآن للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، بما في ذلك الذهاب قبل أشهر لمجلس الأمن الدولي، بمشروع أجهضته الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح أن أمام الموقف الأمريكي الذي يحول دون الاعتراف بدولة فلسطين في مجلس الأمن، هناك العديد من دول العالم تقوم اليوم بالاعتراف بفلسطين، في ظل حرب إبادة مستمرة منذ 8 أشهر، وتدمير وقتل في قطاع غزة، والاعتداءات والجرائم من المستوطنين وجيش الاحتلال والحصار المفروض على الضفة، بما في ذلك ما يجري في المخيمات الفلسطينية من تجريف وقتل كما حدث في مخيم ومحافظة جنين.ويرى أن "إسرائيل تعتقد أنه يمكن فرض أجندتها الاحتلالية، لكن اليوم القضية الفلسطينية تبوأت مركز جدول أعمال المجتمع الدولي على مستوى الكفاح والنضال الذي يقوده الشعب الفلسطيني، والصمود والمقاومة الباسلة التي يحققها، وإفشاله لكل ما تحدث عنه الاحتلال من أهداف والذي لم يحقق منها سوى المزيد من قتل الأطفال والنساء والمدنيين".وأعلنت دول إسبانيا والنرويج وأيرلندا، اليوم الأربعاء، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، لأن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو/أيار المقبل، فيما أكد رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية المستقلة.من جهته، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتراف مدريد بدولة فلسطينية مستقلة يوم 28 مايو المقبل.وفي أول رد من إسرائيل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية "استدعاء سفرائها لدى إسبانيا وإيرلندا والنرويج للتشاور على خلفية قرار الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين".من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، مثمنةً عاليا مساهمة هذه القرارات في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه .يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات العسكرية في قطاع غزة، التي خلفت منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 35 ألف قتيل وما يقرب من 80 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20240522/إسرائيل-تستدعي-سفيريها-في-النرويج-وأيرلندا-بعد-إعلان-البلدين-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتحذر-إسبانيا-1089088791.html

https://sarabic.ae/20240522/رئيس-وزراء-إسبانيا-سنعترف-بدولة-فلسطينية-يوم-28-مايو-الجاري-1089089039.html

https://sarabic.ae/20240522/رئيس-الوزراء-الأيرلندي-أيرلندا-تعترف-بالدولة-الفلسطينية-1089088951.html

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