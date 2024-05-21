https://sarabic.ae/20240521/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-بدء-المرحلة-الأولى-لاختبار-الأسلحة-النووية-غير-الاستراتيجية-في-روسيا-1089070290.html

بدء المرحلة الأولى لاختبار الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية

بدء المرحلة الأولى لاختبار الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن بدء المرحلة الأولى من المناورات لاختبار إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في المنطقة العسكرية... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T14:57+0000

2024-05-21T14:57+0000

2024-05-21T15:23+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان: "وفقًا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، بدأت المرحلة الأولى من التدريبات للاختبار العملي لإعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الجنوبية، تحت قيادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".وذكرت الدفاع الروسية أن المرحلة الأولى من التدريبات بدأت في المنطقة العسكرية الجنوبية تحت قيادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.وشدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، يوم الخميس 9 مايو/ أيار الجاري، على أن روسيا لم تغير عقيدتها النووية، محذرًا من أن سياسات التصعيد الغربية قد تجعل موسكو مضطرة لتحسين إجراءات ردعها النووي لديها.وقال ريابكوف، في تصريحات للصحفيين، إنه "لا تغييرات حاليًا في العقيدة النووية الروسية، ولكن الوضع العالمي نفسه يتغير".وقال ريابكوف: "نحذر خصومنا من أن سياساتهم التصعيدية تضعنا (في روسيا) في موقف يضطرنا إلى اتخاذ خطوات تعني من الناحية العملية زيادة الردع، والتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية هي جزء من هذا الجهد".وأضاف: "بناء على ذلك، يجري المتخصصون تخطيطًا وقائيًا مبدئيًا"، مؤكدًا أن روسيا ستتصرف على النحو المناسب لردع التهديدات من جانب الولايات المتحدة، في حال التخلي عن وقف نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

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روسيا, رصد عسكري