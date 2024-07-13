https://sarabic.ae/20240713/أردوغان-ما-يحدث-في-قطاع-غزة-منذ-7-أكتوبر-ليست-حربا-بل-إبادة-جماعية-صريحة-1090761387.html

أردوغان: ما يحدث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر ليست حربا بل إبادة جماعية صريحة

أردوغان: ما يحدث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر ليست حربا بل إبادة جماعية صريحة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن رغبة بلاده أن "يتم إعلان وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت وأن يتنفس سكان القطاع الصعداء قليلا". 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T14:40+0000

2024-07-13T14:40+0000

2024-07-13T14:40+0000

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وقال أردوغان، في كلمة له، إن "ما يحدث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليست حربا بل إبادة جماعية صريحة"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف أنه "طالما تسعى إسرائيل إلى تحقيق أمنها من خلال احتلال المزيد من الأراضي، فلن تشعر أي دولة في منطقتنا بما في ذلك تركيا بالأمان التام"، متابعا: "عبرنا بكل وضوح لمحاورينا خلال قمة الناتو أنه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية".وقُتل وأصيب العشرات، في وقت سباق اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".وأضاف البيان أن "الطواقم الحكومية والإغاثية مازالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف"، مشيرا إلى أن "هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيلا مما يرفع أعداد القتلى بشكل متلاحق ومتسارع".وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، "بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، كما أدان اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".وحمّل البيان "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين"، مطالبا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه بدأ "التحقيق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس جنوبي القطاع".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240713/مصر-تبلغ-الأطراف-المعنية-بخطورة-التصعيد-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة-واستهداف-المدنيين-1090753754.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, حركة حماس, العالم